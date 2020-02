Los libros de cocina que toda foodie querría tener

¿Quién dijo que los libros de cocina estaban destinados a desaparecer con la llegada de Internet? De vez en cuando a todas nos seduce la facilidad de buscar todo en el Dios Google pero, seamos honestas, nada es igual que tener un libro de cocina en nuestras manos y poder repasar sus recetas una y otra vez. Aquí recogemos algunos de nuestros favoritos. ¡Toma buena nota!

Regalar un libro nos hace muy felices, es cierto. Quizás tanto como recibirlo, ¿verdad? Pero un buen libro no siempre tiene por qué ser una novela. A nosotras nos encanta escoger un ejemplar de cocina en un domingo lluvioso y pensar en preparar algunas de sus recetas. Si eres una auténtica foodie, posiblemente esta situación te resulte familiar y seas fetichista de los libros de cocina. Dentro de nuestra particular biblioteca tenemos un poco de todo: los imprescindibles, los veraniegos, otros de recetas sorprendentes, best sellers... ¿Cuáles son tus favoritos?

Lo último

© Lunwerg

Comenzamos esta recopilación con algunos de los libros de cocina que entusiasmarán a los cocinitas en los próximos meses. Por lo que estamos viendo, algunos de ellos ya nos preparan para los meses de calor que están por venir y, para qué negarlo, nos encanta sentir que el verano ya está cerca.



Uno de nuestros favoritos de la nueva temporada es Ama, come, vive, brilla de la conocida chef Elka Mocker. Ya el título del libro es bastante explícito pero por si te quedaban dudas, sí. Es un libro que no solo nos enseña a comer, sino que además, nos muestra cómo disfrutar de este momento del día y conseguir contactar nuestro alma con nuestro estómago. Para ello, apuesta por una alimentación natural, que huye de los procesados y busca los productos ecológicos.



Por eso de que deseamos con todas nuestras fuerzas que llegue el verano, tenemos otro libro que te va a encantar: Helados caseros. De esta obra nos gusta todo: desde su portada hasta lo bien que están explicadas todas sus recetas con un paso a paso súper ilustrativo. Y depende de tus gustos puedes elegir entre helados, polos o tartas heladas. ¡Se nos hace la boca agua! ¿Y a ti?



Y si el Día del Libro quieres sorprender con una obra especializada que deje a un verdadero foodie con la boca abierta, nada como el último ejemplar del prestigioso maestro coctelero Javier de las Muelas. En este libro encontrarás las mejores recetas de cócteles pero también unas cuantas recetas para maridar, propuestas por algunos de los mejores chefs de nuestro país.



Por último, otra recomendación que nos ha fascinado como locas de las salsas que somos es uno de los estrenos de Lunwerg, el Vademecum de las salsas. ¿Te imaginas cuántas alternativas podemos encontrar en sus páginas? Solo con imaginarlo ya estamos salivando...

Los clásicos que nunca fallan

© Casa del libro

Empezamos esta selección, como no podía ser de otra manera, con los libros de Julia Child, una de las figuras femeninas más relevantes de la alta cocina. El arte de la cocina francesa tiene dos volúmenes y es perfecto para las amantes de la cocina francesa y para quienes disfrutan con las técnicas tradicionales y los sabores de siempre. Pensando en las más clásicas en las artes culinarias y también en las dummies, nada mejor que 1080 recetas de cocina de Simone Ortega, esa obra de la que se dice que ha enseñado a cocinar a tres generaciones de españoles.



Para las más metódicas, sin duda la enciclopedia Larousse gastronomique, puede ser la alternativa más adecuada. Y si lo que realmente te apasiona es descubrir nuevas culturas a través de los sabores, hazte ya con el Atlas comestible de Mina Holland, un viaje con el paladar que surge entre sus páginas y que nos invita a correr riesgos. ¡Todo un acierto para cocineras intrépidas!



Tampoco queremos que te pierdas la obra de grandes y televisivos cocineros como Jamie Oliver o Gordon Ramsay que acumulan unos cuantos títulos en su haber. Más concretamente, te recomendamos el volumen de Oliver que nos muestra que es posible cocinar saludable y sabroso en tan solo 15 minutos. En el caso de Ramsay, nos quedamos con su recetario de cocina tradicional. Y, cómo no, La cocina de la familia Ferran Adrià es uno de esos imprescindibles en la biblioteca de una foodie como nosotras.

Los más populares

© Oberon

En esto de los best seller culinarios, el ranking está liderado por caras conocidas: algunas pertenecen al mundo de las blogger y otras a los programas de televisión más entrañables. Dentro de esta selección, no puede faltar el libro más vendido de las Navidades pasadas, Cocina sana para disfrutar de Isasaweis. Hemos incluido, como no podía ser de otra manera, el primer libro de cocina de Isabel Llano que fue también todo un éxito de ventas y en el que podemos aprender a preparar fabes asturianas, entre otras comidas típicas.



Otra de esas figuras imprescindibles en el apasionante mundo de la gastronomía es Mikel López Iturriaga, más conocido como El Comidista. Su libro Las 202 mejores recetas de El Comidista fue todo un éxito en el momento de su publicación y es una obra básica si eres una fiel seguidora de las andanzas de este vasco enamorado de la cocina. Hablando de blogs, queremos destacar el libro Superfoods que la nutricionista Carla Zaplana publicó hace solo unos meses, una obra muy divulgativa sobre los llamados superalimentos.



También queremos recomendarte las obras de otros rostros conocidos como Chicote, Alma Obregón o el entrañable Karlos Arguiñano. Cada uno en su estilo, tienen unos libros de cocina que no te puedes perder.

Para ti, que eres diferente

© Casa del libro

Te gusta cocinar pero te escapas de las tradiciones y las convenciones. Te gusta improvisar y sigues al dedillo todas las tendencias gastro que surgen. Además, eres la típica que retrata con su móvil cada uno de los platos que le sirven en los restaurantes. Pues bien, si te sientes identificada con esta descripción, estás de enhorabuena. Tenemos unos cuantos libros de cocina esperando ocupar un hueco en las estanterías de tu cocina hipster.



Uno de nuestros favoritos es, sin duda, Arte foodie de @lauraponts... ¡Tiene unas fotos increíbles! Y además de contarnos algunas recetas con una pinta espectacular, también nos da pistas sobre cómo fotografiar nuestra comida para ganar likes en Instagram.



Tampoco te puedes perder el libro Super Smoothies, un pequeño recetario en el que podemos encontrar 60 formas de preparar los populares smoothies. Nos encanta porque además de darnos la receta, en este libro también descubrimos los beneficios que nos aporta cada uno de estos batidos. Dentro de esta selección, hemos querido incluir un libro sobre cocina vegana, otro de cocina de culto en Tokio y un ejemplar que nos da todos los secretos para preparar una sopa completa.



Porque nosotras somos así, pasamos de las tendencias más healthy a todo el sabor de la tradición en solo unas páginas. ¿Cuál de estos regalos sería ideal para ti?

