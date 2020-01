¿Cuántos kilos debería engordar durante el embarazo?

Posiblemente no vivirás ningún otro momento en que te importe menos coger kilos que durante la gestación. No obstante y aunque debes disfrutar de tu nueva silueta sin complejos, es bueno saber cuánto puedes engordar en el embarazo para que este sea sano y saludable tanto para ti como para el bebé.

No, ¡no hay que comer por dos durante el embarazo! Pero sí hay que comer para dos (o para tres, si esperas gemelos), pero definitivamente, la gestación no puede ser la excusa para descuidar tu alimentación. Al contrario, debes vigilar, más que nunca que sea lo más equilibrada y saludable posible.



¿Esto significa que no puedes darte caprichos? ¡No, en absoluto! Habrá momentos en los que puedas hacerlo, pero siempre de forma moderada y consciente (a no ser que el médico te lo haya prohibido, por ejemplo si tienes diabetes gestacional). Toma nota de los siguientes consejos para saber cuántos kilos puedes engordar durante el embarazo para que tu estado de gestación se desarrolle de forma sana.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Una alimentación sana, saludable y completa

Durante estos nueve meses es indispensable mantener una alimentación saludable, sobre todo si antes de quedarte embarazada no tenías buenos hábitos alimentarios. Aumenta la ingesta de frutas y verduras, legumbres, pescado (solo los recomendados), cereales integrales… Y evita los alimentos demasiado grasos y azucarados que no tienen interés nutricional y además no te sentarán muy bien, ya que durante la gestación el ritmo digestivo es más lento.



Además, es importante que complementes tu alimentación con ácido fólico. La recomendación general es consumir 400 microgramos diarios durante el embarazo, y si es posible también en los meses previos para prevenir un déficit de folatos que puedan causar problemas del tubo neural en el bebé. Esto es así porque el cierre del tubo neural se produce entre los días 22 y 28 de gestación, por lo que es conveniente tener unos niveles óptimos de folatos incluso durante la planificación del embarazo.



¿Cuántos kilos puedo engordar durante el embarazo?

Primer trimestre:



El aumento de peso debería ser escaso. Algunas mujeres incluso pueden adelgazar un poco a causa de las náuseas y los vómitos aunque se suele recuperar durante el segundo y el tercer trimestre. En general, a no ser que el médico indique lo contrario, durante el primer trimestre hay que alimentarse con la misma cantidad de comida (si ésta era moderada) que antes del embarazo, sin aumentar la ingesta.



Según los expertos se recomienda no sobrepasar el kilo por mes de gestación aunque los estándares que se permiten son los siguientes:



- Para una mujer de peso medio podrá engordar entre 11kg y 16kg.

- Para una mujer de peso bajo lo normal es aumentar entre 13kg y 18kg.

- Para una mujer obesa lo normal es aumentar entre 5kg y 9kg.

​

Segundo semestre:



Es en el transcurso del segundo trimestre es cuando las futuras mamás sienten más hambre. El segundo trimestre es considerado como el "paraíso" de la gestación. La madre ya no nota las molestias iniciales del embarazo, se encuentra más activa, con más energía, puede salir... Y todo ello conlleva también cierto aumento del apetito. Muchas mujeres comienzan a sentir antojos. No hay problema en saciarlos, siempre que se trate de alimentos sanos, pues hay otra variedad, denominada "pica", por la que se sienten atraídas a comer cosas peligrosas como tiza, pintura...



La tripa se empieza a notar y es normal engordar un kilo al mes, aproximadamente, como decíamos. En cuanto al régimen de comidas, lo mejor es hacer unas cinco al día, para no dar lugar a episodios de hipoglucemia.

​

Tercer trimestre:



Lo ideal sería continuar aumentando un kilo por mes para llegar al final con 9 kilos pero a muchas mujeres les resulta imposible, así que hay ginecólogos que amplían un poco los límites hasta una ganancia de 10-12 kilos en todo el embarazo. Unos son muy estrictos con el peso, mientras que otros no le dan tanta importancia. Ahora bien, debes saber que el aumento de peso excesivo es una señal de alarma. Sucede cuando la embarazada coge alrededor de un kilo por semana. Entonces, el médico tendrá que comprobar que no hay otros síntomas, como retención de líquidos e hinchazón de extremidades, pues podría tratarse de un cuadro más grave.

​

Reparto del peso

El reparto del peso ganado en el embarazo es el siguiente:

- Para el bebé, de 3 a 4 kg

- Útero: 900 g

- Placenta: 500 g

- Pechos: 400 g

- Volumen sanguíneo: 1,5 kg

- Reservas lipídicas: de 2 a 3 kg

- Retención de agua: 2 kg

Pero hay que tener en cuenta que no todas somos iguales y los datos anteriores son sobre todo indicativos.

Existen variables que permiten estimar el aumento de peso deseable según la mujer. Igualmente, los expertos aconsejan que las mujeres lleguen al embarazo en un óptimo estado nutricional. No es bueno enfrentarse al embarazo con obesidad, ya que el exceso de grasa puede dificultar la interpretación de pruebas como las ecografías además de conllevar más riesgos para madre e hijo. En el otro extremo, tampoco se aconseja que la mujer esté demasiado delgada. Lo mejor es llegar al embarazo con un peso óptimo, según el IMC.

Y además:

El papel del ácido fólico antes y durante el embarazo

Alimentación en el embarazo: ¿qué puedo comer y qué no?

Pregorexia o el miedo a engordar durante el embarazo