10 consejos de moda para embarazas para unos 9 meses llenos de estilo

Renovar tu armario durante el embarazo es imprescindible, sobre todo desde que tus pantalones favoritos dejan de abrocharte. Conseguir looks llenos de estilo es posible durante estos 9 meses, estés en la semana que estés. Te damos los mejores consejos para conseguirlo.

Debemos reconocer que el concepto "ropa premamá" no suena nada a atractivo, sin embargo, durante el embarazo podemos conseguir looks llenos de estilo y, en muchas ocasiones, sin recurrir a este tipo de prendas. Otro dato a favor de la moda para embarazadas es que grandes tiendas de ropa, como son Zara o asos, ya han lanzado sus colecciones para las mujeres que están esperando a un bebé. Es cierto que encontrar las prendas adecuadas para conseguir un buen estilismo que sea favorecedor y cómodo con la tripa de embaraza no es fácil, pero tampoco imposible. Te damos varios consejos que te ayudarán a crear looks increíble mientras esperas la llegada de tu bebé.

Cómo ha cambiado la moda premamá en los últimos años

Hasta hace pocos años, la ropa premamá tenía en cuenta la comodidad, pero olvidaba seguir las tendencias del momento. Camisetas anchas de licra, vestidos sin más misterio que su amplitud o pantalones vaqueros con goma, pero totalmente anticuados, eran la tónica en las prendas para embarazadas que, además, se encontraban en tiendas especializadas y no en nuestras tiendas de ropa de confianza. Por suerte, esto ha cambiado (quizá las mom-influencers y sus looks durante el embarazo han tenido que ver en esto) y ya podemos encontrar líneas de ropa premamá en nuestras tiendas habituales: Zara, H&M o Mango son algunas de las que ofrecen ropa súper chic y siguiendo todas las tendencias, pero adaptada al cuerpo de la mujer embarazada. Estas prendas ya no buscan esconder o disimular la barriga de embarazada, sino que resaltan la figura de la mujer con resultados súper favorecedores.

Elige materiales naturales y suave

A la hora de elegir tus prendas durante el embarazo, te recomendamos optar por materiales naturales que sean agradables con tu piel y cómodos, el lino, la seda, la lana natural o el algodón son muy buenas opciones. Los tejidos sintéticos son más incómodos sobre la piel. El algodón orgánico también es un material muy aconsejable y cada vez está más presente en las principales cadenas de ropa.

Una talla más, por favor

Cuando vayas viendo pasar las primeras semanas de tu embarazo, verás que no es necesario llevar ropa premamá hasta que estés en un estado avanzado. Será suficiente con comprar ropa de una talla o dos más que la tuya habitual. Además, esto te será muy útil en el posparto, hasta que recuperes tu figura. La ventaja de esto es que podrás encontrar todo tipo de prendas, ya sean deportivas, elegantes o casual, sin ninguna dificultad.

Pequeños trucos con un gran efecto

Tu tripa empieza a crecer visiblemente, pero no quieres dejar de ponerte tus prendas preferidas...no hay problema. Hay algunos trucos muy conocidos que alargarán la vida útil de tu ropa en tu embarazo. Por ejemplo, si el botón del pantalón ya no cierra, puedes poner una goma del pelo alrededor del ojal y envolverla en el botón. Así, ganarás unos valiosos centímetros y podrás continuar llevando tus vaqueros preferidos. Las blusas sueltas, los jerseys de punto o los vestidos popelín tienen la anchura suficiente como para llevarlos durante gran parte del embarazo.

En verano no es tan malo si tu vientre, que ya es un poco más grande, se asoma por debajo de tu camisa, pero en invierno... Un vendaje para el vientre puede ayudar aquí: se lleva delante del vientre y oculta el hecho de que ya faltan unos pocos centímetros de tela del vientre.

En verano, no hay problema si tu tripa asoma ligeramente por debajo de la ropa, pero en invierno el frío hace que esto sea una mala idea. Existen trucos para cubrir tu tripa y evita que el frío llegue a esos centímetros que tu jersey ya no es capaz de cubrir.

También existen accesorios que puedes acoplar a tus pantalones para hacerlos más amplios. Estos extensores de pantalones se enganchan a tus vaqueros y hacen que ganen varias tallas para que puedas usarlo durante más tiempo en tu embarazo. Puedes comprar estos extensores en Amazon.

Cariño, ¿dónde está tu camisa?

¿Por qué comprar ropa premamá desde el primer momento, si el armario de tu chico guarda secretos muy útiles? Casual, sexy y cómodo: lleva una de las camisas de tu chico, con las mangas arremangadas y unas mallas debajo. Las camisas de hombre no tienen corte en la cintura como los modelos femeninos, esto nos deja espacio para la barriga y hace que sienten genial.

Aprovéchate de las tendencias

La ropa premamá siempre ha intentado ocultar la tripa de embarazada y crear prendas lo más cómodas posibles. La buena noticia es que las tendencias de moda actuales ponen a nuestra disposición prendas anchas, blazers largas, minivestidos abiertos o levitas que estilizan la figura e incluso disimulan la barriga durante los primeros meses.

No podrás prescindir de la ropa premamá

Ten por seguro que no podrás evitar comprar ropa premamá, cuando estés en el último trimestre valorarás los pantalones con la cintura extra ancha que se ajusta perfectamente a tu tripa. Estas líneas de ropa cada vez están más presentes en nuestras tiendas de ropa de confianza, a buenos precios. También puedes pedirle prestada alguna prenda a esa amiga que fue mamá hace poco. La ropa premamá se usa durante muy pocos meses y, al acabar el emabarazo, sigue prácticamente como nueva. Hemos hecho una selección de algunas de nuestras prendas premamá preferidas, disponibles en las tiendas de moda más conocidas.

Acierta con la talla

Elige ropa que no te apriete demasiado, ya que puedes estar muy incómoda si sientes presión en la tripa o el ombligo. Elige prendas con las que te sientas cómoda, incluso con unos centímetros de sobra, ya que tu tripa necesita crecer y si eliges prendas ligeramente más grandes, podrás usarlas durante más semanas.



¿Qué ropa interior elegir cuando estás embarazada?

Durante el embarazo, no solo tendrás que cambiar tu ropa, también deberás hacerte con nuevas prendas de lencería, ya que tus pechos crecerán notablemente. Te recomendamos optar por prendas sencillas, de materiales cómodos y que se ajusten a las líneas de tu cuerpo. Echa un ojo a la colección de maternidad de Women's secret, puedes encontrar lencería y pijamas súper cómodos y adaptados a tu cuerpo de embarazada, pero manteniendo un estilo increíble. Ver la línea maternity de Women's Secret aquí. Podrás alargar ligeramente la vida de tus sujetadores durante el embarazo abrochándolos en el último clip. En cuanto a las braguitas, si optas por prendas de talle bajo no tendrás problemas, ya que no se verán afectadas por el tamaño de tu barriga de embarazada.

