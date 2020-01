Apuesta por prendas ajustadas en el embarazo: famosas que dicen sí a lucir barriga

El embarazo es una etapa muy importante y por ello tenemos que cuidarnos y mimarnos, también a nivel personal: nunca dejar de sentirnos guapas y lucir esa barriga tan bonita bien orgullosas.

Artículo elaborado en colaboración con Antojos Premamá



La moda cambia y lo hace en todos los sentidos. Para la ropa premamá también es así. Mientras que antes el embarazo más bien se tapaba y disimulaba, no por vergüenza, sino por impostura social, ahora es todo lo contrario. Y menos mal, ¡hay tanto partido para sacar!



No hay más que ver a celebs embarazadas, que innovan y aprovechan al máximo su estado para vestirse sexys, guapas y radiantes. Olvídate del concepto de que la ropa premamá tiene que ser aburrida, hay mil posibilidades. De hecho, la tendencia ahora es optar por prendas ajustadas al cuerpo y a la barriguita, ¡y nos encanta!



Por eso empodérate, mímate y no se te ocurra esconder la tripita. Luce esas curvas y haz que la ropa se ajuste y te siente como anillo al dedo. Es una forma muy bonita de mostrar esa belleza única que vas a tener durante 9 meses auténticos e inolvidables. Esas curvas maravillosas de mujer ¡sácalas partido! ¿Quieres saber cómo lo hacen las celebs? Te damos algunas ideas para que tomes nota.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo



Atrévete con vestidos mini y marca la diferencia con los detalles



Hiba Abouk es una de las embarazadas de moda y no podemos evitar que nos encante. Es el ejemplo puro de cómo sacar partido a la barriguita de mil maneras y sobretodo de demostrar que se puede seguir siendo sexy y estilosa. Uno de nuestros looks preferidos es el vestido mini.



¿Cómo llevarlo? Ponte el vestido y asegúrate de darle protagonismo a los detalles. Y sí, que te hagan resaltar la tripa, ya sea con la propia forma específica del vestido, con el corte justo debajo de la tripa, o algún adorno que resalte ese lado, como lo hace la actriz: vestido oscuro con el toque del cinturón, en este caso ella escoge uno con tono brillante para resaltar más aún. Súper elegante pero a la vez sugerente, ¡lo más! Si te ha convencido este tipo de vestido con ese corte, te dejamos una opción muy parecida y luego puedes meterle un cinturón como hace Hiba.



Escote, ¡pues claro!

Una de las cosas que más nos atrajo cuando estuvo Beyoncé embarazada, aparte de esas fotos tan famosas que subió a sus redes que tuvieron millones de likes, fueron sus estilismos normalmente protagonizados por el escote. Vale, es cierto que la diosa de las curvas puede llevar cualquier cosa, pero ¿por qué no nosotras? Sí, apostamos por el escote, ya sea en camisas o vestidos, ya que quedan ideal y más si son prendas que se ajustan debajo del pecho.



Y si le añades volantes, quedarás con un look increíble, como el de la cantante. También siguió esa estela la actriz Blake Lively, con vestidos escotados que se fruncen justo en el pecho. Son una pasada. Atentas al vestido que te proponemos, cumple con todas las características, con botones para ajustártelo al pecho. ¡Es ideal!

© Instagram @beyonce



Colores brillantes y vivos



En una de tus prendas ajustadas no pueden faltar los colores vivos. Obviamente para pasar cero desapercibida, tú protagonista siempre. Cuanto más color, mejor, da igual la época del año. ¿Y cuál es nuestra apuesta? El rojo. Es casi un deber tener una prenda rojo pasión en el armario, y verás cuando te la pongas. Sentirás que moldeará tu cuerpo. Sino mirad como le queda este vestido tan magnífico rojo pasión a Laura Escanes. Nos enamoró. El rojo es siempre una apuesta clara y por ello te recomendamos este vestido, esos detalles de color rojo y su corte consiguen que te veas guapísima en cualquier situación.

© Instagram @lauraescanes



Corte midi, ¡adelante!



Es uno de los must en los últimos años en cuanto a moda premamá se trata: el corte midi en vestidos y faldas. Con este corte de rodillas hacia abajo, la prenda se ajusta literalmente a todo tu cuerpo. Es tendencia, además especialmente en épocas de frío porque sueles ir calentita, cómoda, sin que te entre nada de frío y además divina. Hay muchos estilos, por ejemplo, Ashley Graham apuesta por un pequeño corte en la pierna, cuello alto y botas altas de tacón.



O Pilar Rubio, que cuando estuvo embarazada siempre aposto por ajustar sus prendas. Digamos que fue una de nuestras embajadoras españolas llevando este tipo de vestidos, y fijaos, la raja en la pierna, que no falte.



Pero quienes realmente crearon este estilo fueron las chicas del clan Kardashian-Jenner, que siempre optaron por enseñar y priorizar sus curvas, si bien de otro planeta, y más aún cuando han estado embarazadas. Nuestra recomendación siempre será vestido midi, mejor de manga larga perfecto para el frío.

© Getty

Por si quieres estar atenta a todos los looks premamá de las famosas, aquí te dejamos una lista con las celebs que serán mamás en 2020. Seguro que en sus cuentas de Instagram encuentras muchas ideas.

Y además:

Todas las famosas que han sido madres en 2019

Los mejores looks premamá de Meghan Markle

Los mejores looks premamá de Blake Lively