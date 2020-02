Línea alba durante el embarazo: ¿por qué aparece y qué significa?

Es posible que, a medida que tu embarazo avanza, aparezca una línea que cruza tu tripa y se oscurece poco a poco. Se trata de la línea alba y aunque se debe únicamente a cambios hormonales, es el origen de muchas leyendas populares.

La línea alba es una estructura fibrosa que recorre el vientre de algunas embarazadas. Normalmente se extiende desde el ombligo hasta el pubis, aunque en algunas ocasiones también asciende hacia el pecho, entre los rectos del abdomen, pudiendo incluso a dibujar un círculo en alrededor del ombligo. En algunas mujeres embarazadas, además, aparece cubierta de vello y puede tardar varios meses en desaparecer tras el parto.



Suele aparecer durante el segundo trimestre, aproximadamente en torno al cuarto mes, y tiende a oscurecerse a medida que la gestación avanza a causa de los cambios hormonales que nuestro cuerpo experimenta. Lo más probable es que ocurra lo mismo en tus pezones. Este cambio en la pigmentación se debe, concretamente, al aumento de los niveles de progesterona y estrógenos, que desencadenan una variación en la melanina, sustancia encargada de la pigmentación de nuestra piel y que nos protege de los rayos ultravioleta.

¿Por qué aparece la línea alba?

También conocida como linea nigra, en latín, la línea alba suele ser más notable en mujeres negras o con la tez más morena. Sin embargo, no es algo que aparezca única y exclusivamente a causa del embarazo. Esta marca es una característica que compartimos los humanos y otros vertebrados y que recorre nuestro abdomen desde apófisis xifoides (en el esternón) hasta la sínfisis púbica (una articulación cartilaginosa ubicada en el pubis). Está compuesta principalmente por tejido conectivo y por este motivo, y a pesar de es una zona hiperpigmentada, es de color blanco. Este cambio de color se produce, como decimos, hacia el ecuador del embarazo.



A muchas mujeres embarazadas les desagrada la línea alba, aunque a otras les encanta. Sea como sea, tenemos que decirte que no es posible hacer que la línea alba hiperpigmentada desaparezca, ya que los motivos son únicamente hormonales. Por ello no debes –ni es recomendable– intentar hacerla desaparecer con métodos de blanqueamiento. Por otro lado, si quieres retirar el exceso de vello, lo más aconsejable es que lo hagas con cera, ya que la fotodepilación y la depilación con láser no están recomendadas en esta etapa por no haber estudios científicos que nos aseguren que son técnicas inocuas. También es preferible que evites la depilación con cuchilla y crema para evitar que la dermis se erosione.



En resumen, tendrás que esperar a que desaparezca sola después del parto, a medida que el flujo hormonal se regule y los niveles de estrógenos y progesterona se reducen. Ocurrirá lo mismo con el exceso de vello. Este proceso puede tardar entre unos cuantos meses y un año. De no ser así, ponte en contacto con un experto que te aconseje cómo quitar esta mancha por medio de un tratamiento.

Aprende a cuidar la línea alba

Como decimos, las hormonas son responsables de gran parte de los cambios que nuestro cuerpo experimenta durante el embarazo, y también de los que se producen en nuestra piel. Por eso es necesario que durante esta etapa sepamos qué tratamientos y cuidados debemos poner en práctica para estar sanas.



En cuanto a la línea alba, es recomendable que utilices siempre que te expongas al sol una crema con protección solar de nivel alto, al menos en esta parte del cuerpo. Por otro lado, deberás evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y mantener tu piel siempre nutrida e hidratada. Para ello, te recomendamos que, si es posible, utilices productos enriquecidos con vitamina E, un poderoso agente antioxidante y antienvejecimiento. ¿Nuestra recomendación? Masajes circulares en la zona del abdomen con aceite de rosa mosqueta. Además de esto, trata de mantenerte siempre hidratada bebiendo al menos un sorbito de agua cada media hora.

Supersticiones acerca de la línea alba

Existen toda clase de mitos y supersticiones en torno al embarazo. Lo que debes hacer para concebir un niño, lo que debes hacer para concebir una niña, las manchas de nacimiento en los bebés cuyas madres no satisficieron sus antojos... Y, por supuesto, también hay supersticiones acerca de a la línea alba.



De ella se dice que es la que guía a nuestro bebé en su camino hacia el nacimiento, o que es son su forma y color las que determinan el sexo de nuestro bebé. Así, todavía son muchos los que creen que si la línea alba es más oscura en el segmento de encima del ombligo, será una niña. De lo contrario, será un niño. Sin embargo, no hay fundamentos científicos que apoyen esta idea.

