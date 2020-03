Incluso si amas con locura a tu pareja, el hecho de permanecer a su lado las 24 horas al día puede convertirse de un momento a otro en una condena. Te proponemos algunos consejos para que vuestra vida en pareja no se deteriore ante la situación actual de confinamiento.

La inesperada expansión del Covid-19 y el consecuente confinamiento de la población en sus casas ha llevado a China a ser uno de los países con mayor número de solicitudes de divorcio. Esa misma situación se está dando ahora en Europa y el resto del mundo, donde convivir con la pareja se ha convertido en un auténtico desafío. Porque, efectivamente, el amor no siempre lo es todo... Incluso, si el amor entre los dos es inmenso, ya que permanecer las 24 horas del día junto a otra persona a veces puede ser muy complicado.



Si es tu caso y quieres evitar a toda costa que esta situación, que está fuera del alcance de tu mano, termine con vuestra unión y compromiso, sigue leyendo. ¡Te replantearás tu comportamiento y el de la persona con la que compartes tu vida!

Intentad tener los mismos horarios de trabajo y de ocio

Para mantener la sincronía, tratad de levantaros a la misma hora por las mañanas. Esto marcará el ritmo de vuestro día y podréis compartir juntos los momentos del día que, aunque parecen insignificantes, son muy importantes para la pareja, como el desayuno o la hora de la siesta. Podéis así charlar mientras coméis, cocinar juntos o pensar cuál va a ser vuestro próximo viaje. ¡Notarás como os une más!

Organizad un área de trabajo para cada uno

Claramente, estar tirados en el sofá no es en absoluto productivo para ninguno de los dos. Por ello, es necesario que cada uno ocupéis vuestro propio espacio de trabajo para trabajar lo más cómodos posible. Por ejemplo, si tenéis un escritorio amplio, podéis estar los dos.



Si no, uno puede quedarse en dicho lugar y el otro en el comedor o en la mesa de la sala de estar. Las empresas buscan que sus trabajadores estén completamente concienciados de que el teletrabajo puede ser una solución óptima si se toma en serio.

No abandones la rutina

La clave para la supervivencia de tu pareja: no te dejes llevar por la situación. No, ¡teletrabajar no significa necesariamente quedarse en pijama todo el día! Para evitar caer en una rutina peor que la del día a día, debes cuidarte y hacer como si fueras a trabajar. Lógicamente no es necesario que te pongas una americana o tacones ni mucho menos, pero intenta cambiar tu vestuario y ponerte cómoda sin que sea obligatorio el pijama. ¿Y qué haces con el pelo? Una coleta y ¡listo!

Tómate tu tiempo y busca tu propio espacio

El hecho de estar confinados no significa que tengáis que estar pegados como lapas todo el santo día. ¡Tenéis que buscar vuestro espacio para sentiros mejor! Por ejemplo, mientras uno de los dos está preparando la cena, el otro se puede quedar leyendo en la cama (sabiendo que, depsués, le tocará fregar los platos ¡claro!).



Otra actividad que te puede venir muy bien, en este caso física, es hacer ejercicio mientras tu pareja se está duchando. En resumen, no dudes en buscar tu propio espacio y aislarte un poco cuando sientas que estás a punto de estallar por estar tantos días encerrados en casa. ¡No hay nada de malo en ello!

Repartiros las tareas de la casa

El confinamiento trastorna la vida diaria de todas las parejas. Cuidar de los niños, preparar la comida, hacer las tareas domésticas... Te aconsejemos que, antes de que discutáis por ello, distribuyáis las tareas de la casa para que la convivencia sea agradable para todos. Si uno limpia, que el otro haga la cama, por ejemplo. Si tenéis hijos, podéis dividiros las tareas entre todos, dejándoles las más fáciles a los niños, claro.

Hacer actividades en pareja

Una vez que termine vuestra jornada laboral, tenéis que afrontar vuestro tiempo de ocio y, por ello, es importante que no te cierres a cualquier propuesta que te haga tu pareja. Es obvio que podéis terminar el día casados o desmotivados por las circunstancias, peor no debéis dejar que eso osafecte en lo personal. Tenéis a mano muchísimas ideas que hemos ido mencionando e este artículo y... además... uno que hasta ahora no hemos dicho: el sexo.



Es buen momento para que redescubráis vuestra sexualidad y os déis placer el uno al otro probando cosas nuevas que hasta ahora no habías tenido la oportunidad de hacer. ¿Cómo puedes reconquistar a esa persona que anters te volvía loca con solo mirarle? Prueba a ponerte algún conjunto sexy o proponle mantener relaciones en la ducha. Seguro que se anima... si es que no es tu pareja la que da el primer paso, ¡claro!

