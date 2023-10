Blanca Suárez estrena look con un flequillo 'Shaggy': ¿Te atreverías con esta tendencia?

La actriz ha sorprendido con un nuevo peinado muy favorecedor en un photocall en Madrid

Blanca Suárez nos tiene acostumbrados a sus cambios de look. Muchas veces son impuestos por sus nuevos trabajos, que le exigen amoldarse para dar vida a sus personajes. En este caso, el nuevo flequillo no parece ser impuesto por ningún director, si no un capricho post verano, y ¡le sienta genial!

Presentación en Madrid

Blanca Suárez es embajadora Samsung y ha acompañado a la marca durante la presentación de su nuevo modelo. La edición limitada Samsung Galaxy Z Flip 5. La presentación tuvo lugar en el Museo La Neomudéjar situado en Mafrid donde se congregaron más de un centenar de asistentes.

Durante el evento comentó: "Estoy feliz de poder acompañar a Samsung esta noche en el evento de presentación de colaboración junto a ScrapWorld. Soy embajadora de la marca desde hace ya varios años y me siento parte de la família, por lo que me siento muy orgullosa y feliz por todos los éxitos que están consiguiendo. Como una buena Samsung Lover entiendo que el nuevo Samsung Galaxy Flip5 también os haya conquistado. Quien tenga la suerte de ganar esta edición única en el mundo se lleva sin duda una joya, y nunca mejor dicho”. Esta colaboración de la marca de moda urbana y la compañía coreana, ha puesto en marcha una rifa para conseguir la edición única y exclusiva de Samsung valorada en 8.000 euros.

El look para el acontecimiento

Este 27 de septiembre, la actriz lució para tan especial situación un look extremo: Blazer super oversize y falda asimétrica. Este dos piezas es de la nueva colección de Stella McCartney en tweed rosa apagado. Debajo de la chaqueta podemos ver un top de cuello perkins con estampado de serpiente, en el mismo tono rosa apagado del traje, también de la firma británica. Las sandalias, de múltiples tiras y en negro, las firma Giuseppe Zanotti.

Para completar el estilismo, ha lucido una melena ondulada suelta en un tono caoba muy favorecedor y un flequillo shaggy ondulado y salvaje por encima de las cejas. El Beauty look es de manos de la maquilladora y peluquera, María Verano.

Este tipo de flequillo queda genial en todos los rostros: si tienes el óvalo facial redondo, afinará tus facciones y si tu cara es ovalada, la dulcificará, por lo que quedará perfecto sea cual sea tu cara. Es por eso que esta tendencia capilar se pedirá este otoño en todas las peluquerías. Se caracteriza por su aspecto desenfadado y texturizado, que aporta un toque bohemio y fresco al estilo. Conseguirás una apariencia despeinada y libre, con mechones de diferentes longitudes que se entrelazan de manera armoniosa. Es un corte perfecto para el día a día sin perder el glamour de las ocasiones especiales.