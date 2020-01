Se acabaron las fiestas y lo que nos pide el cuerpo es quedarnos en casa, tumbados en el sofá y enrollados con la manta viendo un capítulo detrás de otro de nuestras series preferidas. Si aún no conoces el catálogo de Prime Video te estás perdiendo algunas de las series más destacadas de los últimos años, estas son nuestras 10 preferidas y seguro pronto se convertirán también en las tuyas.

Si ya te sabes de memoria el catálogo de series de Netflix y necesitas aire fresco y descubrir nuevas series con las que pasar la cuesta de enero, Prime Video puede ser tu salvación. Con un precio muy asequible, tiene algunas de las mejores series del momento, seguro que ya has oído hablar de más de una. Hemos querido recopilar aquí nuestras 10 series preferidas por cortesía de Amazon, ¿por cuál vas a empezar?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Si te suscribes a Prime, no solo podrás disfrutar de las ventajas de Prime Video, sino que también podrás recibir tus envíos de forma gratuita y rápida, disfrutarás de Prime Music, con más de 2 millones de canciones sin interrupciones, Kindle Unlimited, para que puedas tener en tu kindle tus novelas favoritas de forma gratuita y almacenamiento gratuito en la nube.



Estas son nuestras 10 series preferidas de Prime Video con las que empezar el año:

Fleabag

"Fleabag es una divertida y emotiva ventana a la mente de una mujer irónica, sexual, enfadada y llena de dolor mientras se abalanza sobre la moderna vida de Londres. La premiada autora teatral Phoebe Waller-Bridge escribe y da vida a Flebag, una mujer sin filtros que intenta recuperarse, rechazando a quien quiere ayudarla y manteniendo su bravuconería."

Con una valoración del 100% en Rotten Tomatoes, ha sido una de las series más destacadas de la última temporada. Divertida, emocionante y enternecedora, esta serie está basada en el monólogo de Waller-Bridge (disponible en Amazon). Tiene dos temporadas ya disponibles.

Bosch

"Basado en las novelas superventas de Michael Connelly, Harry Bosch un inspector de homicidios de Los Ángeles, se enfrenta a un juicio por disparar a un presunto asesino en serie, mientras un caso relacionado con los restos de un niño le obliga a remover en su pasado. Bosch buscará justicia a cualquier precio y se sentirá atraído por la agente Julia Brasher en un departamento de policía revuelto."

Con 5 temporadas, la serie Bosch es uno de los buques insignia de Prime Video. Las valoraciones en Rotten Tomatoes lo dejan claro, con una media de 96% es una de las elecciones preferidas dentro del catálogo del gigante Amazon. Si lo tuyo son los thrillers y el misterio, esta serie no te dejará indiferente.

The Tick

En un mundo en el que los superhéroes han sido una realidad durante décadas, un contable con problemas mentales y cero poderes se convierte en sospechoso cuando la ciudad es tomada por un supervillano al que se creía muerto desde hace años. Mientras lucha por deshacerse de esta conspiración, cae en el juego de un superhéroe azul un tanto extraño. Ambos se lanzan en una aventura llena de villanos, vigilantes y superhéroes.



Mr Robot

El protagonista de esta serie es Elliot, un joven programador que trabaja como especialista en ciberseguridad durante el día y como hacker vigilante durante la noche. Elliot se ve envuelto en una encrucijada cuando el misterioso líder de un grupo de hackers le recruta para destruir la compañía para la que él mismo trabaja.

La serie que dio la fama a Rami Malek, con sus 4 temporadas ya finalizadas, ha cosechado éxito de público y crítica gracias a sus diálogos llenos de elegancia, su trama excitante que no te deja desengancharte ni un segundo y un final que no olvidarás fácilmente.

This is us

Sin duda, una de nuestras preferidas y una de las series más recomendadas en la redacción. This is Us está llena de ternura, de sentimientos y de nostalgia. Esta serie nos recuerda la importancia de la infancia, de la familia y nos hace darnos cuenta de cómo cada cosa que ocurre a lo largo de nuestra vida tiene un fuerte impacto en el futuro, como si de un efecto mariposa se tratara. No podrás evitar que se te salten las lágrimas con las 4 temporadas de esta serie.

Transparent

Esta comedia dramática narra la historia de una familia de Los Ángeles después de descubrir que el padre de familia, Morton, es en realidad una mujer transexual. Ganadora del Globo de Oro a la mejor serie de televisión, fue el primer éxito de muchos de Prime Video. Una serie que explora la identidad de género a través de los ojos del personaje principal, aclamada por críticos y fans tiene una valoración del 90% en Rotten Tomatoes.

The Marvelous Mrs. Maisel

"En la Nueva York de 1958, Midge Maisel vive feliz con su marido, sus hijos y sus cenas de Yom Kipur en su piso del Upper West Side. Pero cuando su vida da un giro inesperado, debe decidir rápidamente qué se le da bien, y pasar de ama de casa a humorista es un disparate para todos menos para ella. La maravillosa Sra. Maisel está escrita y dirigida por Amy-Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore)."

The Boys

"The Boys es un enfoque irreverente de lo que pasa cuando los superhéroes, tan famosos como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses, abusan de sus superpoderes en vez de utilizarlos para hacer el bien. Indefensos contra superpoderosos, esta serie se embarca en una heroica misión para revelar la verdad sobre "Los Siete" y el formidable apoyo de su Vought."

El hombre en el castillo

El Hombre en el Castillo, basada en la novela homónima de Philip K. Dick, y producida por Ridley Scott (Blade Runner) y Frank Spotnitz (The X-Files), nos cuenta lo que habría ocurrido si las potencias aliadas hubieran perdido la II Guerra Mundial y Japón y Alemania gobernaran los Estados Unidos. Con Rufus Sewell (John Adams), Luke Kleintank (Pretty Little Liars) y Alexa Davalos (Mob City).

Good omens

Se acerca el fin del mundo y eso significa que un ángel quisquilloso y un demonio juerguista encantados con la vida en la Tierra deberán unir sus fuerzas para detener el apocalipsis. Pero han perdido al anticristo, un chico de 11 años que no sabe que su destino es acabar con la vida, y se ven obligados a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar al mundo antes de que sea tarde.

Y además...

Las mejores series de Netflix que están inspiradas en libros

Las mejores sudaderas de películas y series de TV ¡están aquí!

5 libros para luchar contra el acoso escolar

Fiebre por los best sellers: los libros más vendidos de la historia