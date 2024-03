Timothée Chalamet se transforma en Bob Dylan: adelantos del biopic y claves de su estilo

¡Timothée Chalamet lo ha vuelto a hacer! El joven actor, ícono de moda y favorito de la generación Z, se ha metido en la piel de uno de los músicos más influyentes de la historia: Bob Dylan.

Las primeras imágenes del rodaje de "A Complete Unknown", el biopic que retratará la meteórica carrera del artista, ya están aquí y nos han dejado con la boca abierta.



La película, dirigida por James Mangold (responsable de éxitos como "Logan" y "Walk the Line"), nos transportará a la vibrante escena musical de Nueva York a principios de la década de 1960. Veremos a Dylan, con tan solo 19 años, pasar de ser un cantautor folk desconocido a conquistar las listas de éxitos y convertirse en un ícono cultural.

Chalamet, camaleón de la moda:

El actor no solo nos cautiva con su talento interpretativo, sino también con su estilo camaleónico. En las imágenes del rodaje, lo vemos luciendo looks propios de la época, con vaqueros rectos, botas vaqueras, sobrecamisas y chaquetas de ante. Una inspiración para quienes buscan darle un toque vintage a su armario.



"A Complete Unknown" no solo será un festín visual, sino también una mirada profunda a la vida y obra de Dylan. Explorará su ascenso a la fama, su complicada relación con la industria musical y su evolución como artista.

Acompañando a Chalamet en este viaje encontramos a Elle Fanning como Sylvie Russo, Edward Norton como Pete Seeger y Monica Barbaro como Joan Baez, entre otros. Un reparto estelar que promete una experiencia cinematográfica inolvidable.

Estreno por confirmar

Todavía no hay fecha oficial de estreno para "A Complete Unknown", pero estamos seguras de que será una de las películas más esperadas del año. Mientras tanto, podemos seguir alimentando nuestras expectativas con las imágenes del rodaje y los detalles que se van revelando.



¿Fanática de Timothée Chalamet? ¿Amante de la música de Bob Dylan? Este biopic es para ti. Prepárate para sumergirte en una historia llena de talento, rebeldía y pasión.