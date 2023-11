Timothée Chalamet deslumbra con su look 'Matrix' en la promoción de ‘Wonka'

El actor francoestadounidense interpreta al joven chocolatero

El film “Wonka” es la precuela de “Charlie y la fábrica de chocolate”. En esta película podremos ver a actores como Hugh Grant, Olivia Colman y Rotwan Atkinson entre otros.

Presentación de alfombra roja

El actor Timothée Chalamet tendrá el rol principal en la nueva película al dar vida al famoso Willy Wonka. Ya conocemos bien a Chalamet por sus papeles en Homeland o Mujercitas y ahora se prepara para estrenar el nuevo film en el que se narra la juventud del chocolatero Wonka, donde hará varios números musicales.

Ya han comenzado a promocionar la película y el próximo evento es el Festival de Cine de Japón. A su llegada al aeropuerto de Narita, Chalamet lució un estilismo al estilo “Matrix” vistiendo de negro de la cabeza a los pies. Acompañó el look con unas botas de suela track y una gabardina de latex oversize de la firma Avellano y gafas de sol. Debajo de la gabardina sí llevaba un atuendo algo más cómodo: una sencilla camiseta negra y unos pantalones holgados de la firma Loewe.

No es un look muy usual para tomar un vuelo; la gente normalmente busca ropa más cómoda para las cabinas de avión. Chalamet, en cambio, apostó por la elegancia para ir al aeropuerto sorprendiendo a los periodistas que fueron a recibirle. Su pareja Kylie Jenner parece que no le ha acompañado esta vez, aunque puede que le inspirase para elegir el outfit, ya que a ella ya la hemos visto vestida completamente de negro en varias ocasiones.

El estreno de Wonka

La película “Wonka” está dirigida por Paul King, responsable de otras como “Paddington” (2014) y “Paddington 2” (2017).

King desveló que el actor de Dune no tuvo que hacer ninguna audición para conseguir el papel protagonista e interpretar al magnate del chocolate. El papel fue específicamente creado para Chalamet que tiene un sorprendente talento para cantar y bailar: "Fue una oferta directa porque es genial y era la única persona en mi mente que podía hacerlo”, confirmó el director en su entrevista a la revista Rolling Stone. Además añadió: "Es Timothée Chalamet y su vida es tan cómica como sus actuaciones musicales escolares, que están en YouTube y tienen cientos de miles de vistas”.

Estos videos musicales a los que se refiere King son unas canciones de Sweet Charity durante una presentación en su escuela secundaria Fiorello H. LaGuardia. "Así supe que Timmy Chalamet podía cantar y bailar muy bien", agregó King, "Pero no sabía lo bueno que era. Cuando hablé con él, estaba bastante interesado”.

El joven actor tiene un gran talento y muchas habilidades, como le confirmó a Paul King: “Había bailado claqué en la escuela secundaria y dijo: 'Me gustaría mostrarle a la gente que puedo hacer eso”.

El tráiler oficial se lanzó el 11 de julio y allí pudimos comprobar la transformación del joven de 27 años en el personaje de la clásica novela infantil de Roald Dahl.

Wonka llegará a los cines el próximo 15 de diciembre para convertirse en un éxito navideño.