Ya existe fecha para la esperada ceremonia de premiación, que marca su 75ª edición, con un retraso de cuatro meses debido a las recientes huelgas.

Entre mayo y noviembre, las huelgas de guionistas y actores impactaron el cronograma de premios en cine y televisión, generando alteraciones en la producción de numerosas series y películas. Tradicionalmente, enero, febrero y marzo se encuentran abarrotados de eventos de premiación en la industria cinematográfica y televisiva; sin embargo, en este año, los programados para el verano fueron reprogramados para los primeros meses. Por esta razón, aunque tengan lugar este 2024, técnicamente se trata de los Premios Emmy correspondientes al año pasado.

La presente semana se inició con la entrega de los Globos de Oro 2024, donde la 81ª ceremonia consagró a Succession de HBO Max como la destacada serie dramática, distinguió a The Bear de Disney+ como la mejor comedia, y resaltó a Bronca de Netflix al otorgarle el premio a la mejor miniserie. No obstante, siendo concedidos por la Academia de Televisión de Estados Unidos, los Emmy son considerados los premios televisivos más significativos.



El listado completo de nominaciones para los destacados Premios Emmy 2023 ha sido revelado, siendo Succession la serie líder con 27 nominaciones. Le siguen de cerca The Last of Us con 24, The White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21. A excepción de este último programa de Apple TV+, una vez más se ratifica que HBO se muestra imparable y acumula la mayor cantidad de nominaciones.

Los galardones de las categorías técnicas, que forman parte de los Creative Arts Emmy, fueron entregados en eventos realizados los días 6 y 7 de enero. La gala principal, que abarca el número total de los premios, se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, con el actor Anthony Anderson como anfitrión.



La lectura de las nominaciones de las categorías principales fue llevada a cabo por la actriz Yvette Nicole Brown, conocida por su papel en la comedia Community, y el presidente de la Academia de la Televisión de EE. UU., Frank Scherma.

Fecha y horario de los premios Emmy 2023

La noche del lunes 15 de enero al martes 16 será la celebración de la edición 75 de los Premios Emmy, la cual tiene lugar aproximadamente cuatro meses más tarde de la fecha originalmente prevista. Este retraso fue consecuencia de las huelgas que tuvieron lugar en Hollywood de guionistas y actores a finales del 2023.



La llegada de las estrellas al Peacock Theater en Los Ángeles marca el inicio de la ceremonia a las 17 horas, hora local. El canal FOX se encargará de transmitir tanto la alfombra roja como la gala de premiación en Estados Unidos, con una duración total de tres horas. En España, la retransmisión en directo de la gala se podrá ver en Movistar Plus+ entre las 2 horas y las 5 horas de la madrugada.

Anfitriones en la presentación y entrega de premios

Se había rumorado que el mejor perfil para presentar esta edición 75 de los Emmy es Taylor Swift, sin embargo, los organizadores decidieron optar por Anthony Anderson, quien salto a la fama por su actuación a lo largo de ocho tempooradas de la serie Black-ish, interpretando a Andre 'Dre' Johnson, el padre de la familia protagonista. "Cuando FOX me solicitó que presentara esta histórica transmisión, me alegré mucho de que Taylor Swift no estuviera disponible", bromeó él mismo, "y ahora estoy impaciente por formar parte de la mayor noche de la televisión".



Quinta Brunson (Colegio Abbott), Jason Bateman (Ozark), Jodie Foster (True Detective), Brett Goldstein (Ted Lasso), Jon Han (Fargo), Jenna Ortega (Miércoles), Pedro Pascal (The last of us), Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott), Holland Taylor (The morning show), Hannah Waddingham (Ted Lasso) y Juno Temple (Fargo), son solo algunas de las estrellas que subirán al escenario para presentar las nominaciones y entregar los premios de las diferentes categorías.

Listado de nominaciones de los Premios Emmy 2023

Mejor película para televisión:



El retorno de las brujas 2

Predator: La presa

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas

Weird: La historia de Al Yankovic

Fire Island



Mejor serie animada:



Primal

Bob's Burgers

Entergalactic

Rick y Morty

Los Simpson



Mejor actor de reparto en miniserie:



Young Mazino por Bronca

Murray Bartlett por Bienvenidos a Chippendales

Ray Liotta por Encerrado con el diablo

Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo

Richard Jenkins por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee por Bronca

Jesse Plemons por Love & Death



Mejor actriz de reparto en Miniserie / Telefilme



Merritt Wever por Pequeñas cosas hermosas

Annaleigh Ashford por Bienvenidos a Chippendales

Maria Bello por Bronca

Niecy Nash-Betts por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Claire Danes por Fleishman está en apuros

Camila Morrone por Todos quieren a Daisy Jones

Juliette Lewis por Bienvenidos a Chippendales

Mejor actor principal en Miniserie / Telefilme



Daniel Radcliffe por Weird: La historia de Al Yankovic

Taron Egerton por Encerrado con el diablo

Kumail Nanjiani por Bienvenidos a Chippendales

Steven Yeun por Bronca

Evan Peters por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Michael Shannon por George & Tammy



Mejor actriz principal en Miniserie / Telefilme



Riley Keough por Todos quieren a Daisy Jones

Lizzy Caplan por Fleishman está en apuros

Jessica Chastain por George & Tammy

Ali Wong por Bronca

Dominique Fishback por Enjambre

Kathryn Hahn por Pequeñas cosas hermosas



Mejor Miniserie



Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Bronca (Netflix)

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Fleishman está en apuros (Disney+)

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)



Mejor actor invitado en Comedia



Sam Richardson por Ted Lasso

Jon Bernthal por The Bear

Luke Kirby por La maravillosa Sra. Maisel

Oliver Platt por The Bear

Nathan Lane por Solo asesinatos en el edificio

Pedro Pascal por Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en Comedia



Judith Light por Poker Face

Becky Ann Baker por Ted Lasso

Harriet Walter por Ted Lasso

Quinta Brunson por Saturday Night Live

Sarah Niles por Ted Lasso

Taraji P. Henson por Colegio Abbott



Mejor actor de reparto en Comedia



James Marsden por Jury Duty

Anthony Carrigan por Barry

Henry Winkler por Barry

Phil Dunster por Ted Lasso

Tyler James Williams por Colegio Abbott

Brett Goldstein por Ted Lasso

Ebon Moss-Bachrach por The Bear



Mejor actriz de reparto en Comedia



Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott

Alex Borstein por La maravillosa Sra. Maisel

Jessica Williams por Terapia sin filtro

Ayo Edebiri por The Bear

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Janelle James por Colegio Abbott

Juno Temple por Ted Lasso



Mejor actor principal en Comedia



Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Bill Hader por Barry

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Jason Segel por Terapia sin filtro

Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actriz principal en Comedia



Natasha Lyonne por Poker Face

Christina Applegate por Muertos para mí

Jenna Ortega por Miércoles

Rachel Brosnahan por La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson por Colegio Abbott



Mejor Serie Comedia



Miércoles (Netflix)

Colegio Abbott (ABC)

Barry (HBO)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Bear (FX)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Jury Duty (Freevee)

La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)



Mejor actor invitado en Drama



Murray Bartlett por The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard por The Last of Us

James Cromwell por Succession

Nick Offerman por The Last of Us

Lamar Johnson por The Last of Us

Arian Moayed por Succession



Mejor actriz invitada en Drama



Harriet Walter por Succession

Hiam Abbass por Succession

Cherry Jones por Succession

Melanie Lynskey por The Last of Us

Anna Torv por The Last of Us

Storm Reid por The Last of Us

Mejor actor de reparto en Drama



Alexander Skarsgard por Succession

F. Murray Abraham por The White Lotus

Nicholas Braun por Succession

Will Sharpe por The White Lotus

Michael Imperioli por The White Lotus

Alan Ruck por Succession

Matthew Macfadyen por Succession

Theo James por The White Lotus



Mejor actriz de reparto en Drama



Simona Tabasco por The White Lotus

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Elizabeth Debicki por The Crown

J. Smith-Cameron por Succession

Meghann Fahy por The White Lotus

Rhea Seehorn por Better Call Saul

Sabrina Impacciatore por The White Lotus

Aubrey Plaza por The White Lotus



Mejor actor principal en Drama



Jeremy Strong por Succession

Jeff Bridges por The Old Man

Brian Cox por Succession

Pedro Pascal por The Last of Us

Kieran Culkin por Succession

Bob Odenkirk por Better Call Saul



Mejor actriz principal en Drama



Sarah Snook por Succession

Sharon Horgan por Best Interests

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Keri Russell por La diplomática

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Bella Ramsey por The Last of Us



Mejor serie de Drama



Yellowjackets (Showtime)

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The White Lotus (HBO)

The Crown (Netflix)

Succession (HBO)

La casa del dragón (HBO)

The Last of Us (HBO)