Vacaciones con niños: las claves para una experiencia 10

Organizar vacaciones con niños puede convertirse en una odisea. ¿A dónde ir? ¿Qué imprescindibles llevar? ¿Y si es un desastre? Cuando tenemos días de descanso lo que queremos es relajarnos y podemos llegar a pensar que nuestros pequeños pueden ser un impedimento. Pero tranquila, solo necesitas planificarlo con antelación para que la experiencia sea perfecta.

Lo sabemos, disfrutar de las vacaciones familiares con los niños puede ser algo más complicado que disfrutar de unas vacaciones en pareja o con otros adultos. Y no nos malinterpretes, no queremos decir que los pequeños sean un estorbo, sino que dado que requieren atenciones y cuidados, el tiempo de disfrute es más limitado que si viajamos solos. Además, los viajes en familia requieren que tengamos muchas más cosas en la cabeza antes y durante el viaje. Pero, ¿sabías que con un poco de planificación y previsión, las vacaciones familiares pueden ser igual de divertidas y relajantes? Aquí explicamos cómo conseguirlo.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Parte del tiempo que dedicas a descansar en tus vacaciones sola o en pareja tienes que dedicarlo ahora a ocuparte de los niños. Ellos también quieren disfrutar y les apetece descansar, y esto depender en gran medida del tipo de vacaciones familiares que organices. Pero lo cierto es que cuanta más planificación y organización haya detrás de tus vacaciones familiares, menos preocupaciones tendrás durante los días de descanso. Así que, en resumen, para disfrutar al 100% de tus vacaciones, solo necesitas trabajar unos cuantos días antes en la previsión. Aquí te enseñamos cómo hacerlo ¿Preparada?

¿Vacaciones largas o escapadas cortas?

En verano los niños disponen de muchos más días de vacaciones que los adultos y, por eso, los días que decidamos disfrutar de las vacaciones familiares son un detalle importante. ¿Cuáles son las ventajas de cada opción?



No cabe duda de que si escogemos la escapada breve –algo que con un poco de suerte podemos hacer en cualquier época del año–, gastaremos menos dinero pero, dado que son menos noches, dispondremos de menos tiempo para disfrutar en familia. Un gran punto a favor de estas escapadas es que es fácil encontrar algún que otro chollo, sobre todo si las planeamos en fechas de poca afluencia de turistas. Además, en España hay destinos excelentes para organizar este tipo de planes familiares.



Por el contrario, si optamos por unas vacaciones más largas, tendremos la posibilidad de disfrutar durante más noches de la estancia y visitar más rincones –incluso destinos cercanos a nuestro alojamiento. Eso sí, teniendo en cuenta que son viajes más largos, es probable que para compaginar vacaciones de niños y adultos tengas que recurrir al verano o a algún puente largo, fechas en las que los precios del alojamiento y el transporte suele ascender.



En cualquir caso, trata de elaborar un presupuesto donde esté todo incluido: el dinero que destinarás al alojamiento, los gastos que tendrás que hacer por tus pequeños y el dinero que utilizaréis para las necesidades que surjan durante esos días. Pero, sobre todo, infórmate de todos los lugares que podéis visitar en los alrededores del destino, ¡sobre todo de los que son gratis!

Elige un destino adecuado

A la hora de viajar con niños no todos los destinos son los más recomendables. Debes tener en cuenta que deben ser lugares en los que ellos también puedan disfrutar y, si son lo suficiente mayores, lo ideal es que tengas en cuenta sus gustos y preferencias. Así, todos disfrutaréis mucho más de la experiencia. ¿Necesitas algunas ideas?



La playa siempre es una buena opción para unas vacaciones familiares

Los viajes a la playa siempre son un plan excelente para niños y adultos –salvo para aquellos que la detestan que, por suerte, no son muchos. Eso sí, lo ideal si viajas con niños es que escojas un destino con una afluencia menor de turistas. ¿Por qué? Estar con niños muy pequeños en playas masificadas puede ser un problema: los niños en edad de curiosear y experimentar tienden a salir corriendo hacia cualquier cosa que les llama la atención. Así, es preferible que el entorno sea limpio y despejado. ¡Trata de evitar los sustos!



¿Dónde hospedarse?

Sea cual sea el destino, la opción preferida de familias con niños son el apartamento y el apartotel, ya que suelen permitirnos más libertad de horarios y más espacio. Por otro lado, y solo si sois una familia de aventureros, el camping y los bungalows puede ser una opción a tener en cuenta para las vacaciones familiares. En ellos suele haber espacios habilitados para el disfrute de los niños con ludotecas, juegos, monitores de ocio y, sobre todo, más niños con los que hacer nuevas amistades. Eso sí, ten en cuenta que, aunque es una opción más que atractiva para niños y adultos, estos tipos de destinos solo son recomendables en verano.



Te sugerimos el camping de Zumaia, en la costa del País Vasco. Aquí dispondréis de un amplio espacio para tiendas y coches y, además, tendréis la posibilidad de alquilar un bungalow con capacidad para hasta 6 personas. Este camping ofrece también un parque infantil con zona de juegos y alguna que otra piscina. ¡Y con posibilidad de hacer excursiones!



Casas y hoteles rurales

Si no eres fan de la playa o quieres probar algo distinto, te recomendamos que le des una oportunidad a las casas y hoteles rurales. Su entorno te garantiza una estancia pacífica y reparadora, y puedes encontrar multitud de planes en sus alrededores: paseos a caballo, senderismo, natación en el río y degustación de exquisitos platos de montaña. También puedes organizar este plan con amigos u otras familias de tu entorno. Y es que los planes en la naturaleza son muy atractivos para niñas y niños, ya que tendrán la oportunidad de explorar y vivir sus propias aventuras. ¿Os animáis?



Un balneario o spa para toda la familia

¿A quién le gusta más el agua que a los niños? Pasar unos días en un balneario puede ser vuestro plan familiar para las próximas vacaciones. Reparador para padres y muy divertido para niños, en un balneario con spa habilitado para niños podéis pasar juntos momentos maravillosos. ¿Una sugerencia? El balneario Caldea Inúu de Andorra, que inauguró en 2016 el espacio LIKIDS destinado al disfrute de niños de 3 a 8 años, con juegos de agua, sesiones de pintura y jacuzzi infantil.



Un parque de atracciones o un parque temático

Si os gustan las emociones fuertes, un parque de atracciones puede ser un buen plan, quizás no para pasar todas las vacaciones, pero sí para visitarlo uno o dos días –aunque existen parques de atracciones que ofrecen muy buenas opciones de alojamiento. Te sugerimos en Thorpe Park, en Londres, considerado uno de los mejores parques de atracciones de Europa y el primero en tener una Inverted Rollercoaster, una montaña rusa invertida. Si prefieres quedarte en España pero te interesa este plan, te proponemos PortAventura Park, en Salou, el parque temático más completo del país.



También podéis optar por opciones algo más tranquilas pero igual de divertidas. Sabemos que a los niños les encanta descubrir cosas nuevas, así que, ¿qué mejor idea que explotar este potencial durante las vacaciones familiares?. Sin necesidad de salir de España, disponemos de muy buenas alternativas para disfrutar con nuestros hijos. Una de ellas es el parque temático Dinópolis, en Teruel, que cuenta con un Museo Paleontológico con más de 1.000 piezas y un simulador virtual 4D.



Pero si queréis vivir una experiencia única y divertida en el extranjero –y que sin duda emocionará a tus pequeños– te proponemos que le eches un vistazo al Museo Lego en Praga, el museo más grande de toda Europa donde se exponen más de 2.500 construcciones originales. En Praga, además, encontrarás multitud de planes fantásticos para niños, como la Isla de los Niños, la Alameda de Rieger o el Jardín de los Kinsky.

No dejes nada al azar

Sabemos que la improvisación tiene su punto, pero una de las reglas básicas para viajar con niños es la planificación. ¡No dejes nada al azar! Organizar y reservar los transportes de ida y vuelta y el hotel o el lugar donde os hospedéis, llevar un planning de la hora de llegada y de salida y, por supuesto, reservar los planes que vayáis a realizar durante la estancia son tres claves fundamentales para que no pierdas los nervios en las vacaciones.



Este trabajo de planificación puede parecer demasiado trabajoso, pero créenos cuando te decimos que lo agradecerás. El tiempo que inviertas en la organización previa del viaje será tiempo que disfrutes después en familia y sin preocupaciones. Si decides organizarlo por tu cuenta en lugar de con una agencia de viajes, sírvete de las herramientas que nos brinda Internet para comparar precios y reservar experiencias y, sobre todo, no te olvides de leer blogs de viajes de los que sacar ideas. Con ayuda de estos trucos, puedes conseguir aprovecharte de alguna oferta para niños o familias numerosas, e incluso conseguir algún descuento. Te convertirás en una experta.

¿Y la maleta?

Preparar la maleta es un engorro y hacerla y deshacerla se pueden convertir en las peores partes de las vacaciones, más aún cuando viajamos en familia. ¿Qué debo meter? ¿Qué es lo que no le puede faltar a los niños?



Si viajáis en avión, procura ser práctica, ya que el exceso de equipaje te puede salir caro y podría trastocar tus planes. Así que, o bien eres previsora y cuentas con una posible subida en el presupuesto, o bien optas por la practicidad: mete lo justo y necesario para los días que durea el viaje y no te dejes llevar por los "y si lo necesito". Por otro lado, si viajas en coche, mide el espacio del que dispones al milímetro y optimiza las maletas al máximo.



Si viajas con bebés, lo que no debe faltar son la cuna de viaje, los pañales, las toallitas y la ropa para cada día, así como algún juguete con el que mantener a tu pequeño entretenido durante el trayecto. Además, recuerda coger la mochila portabebés, un termómetro, algún analgésico para niños (por si las moscas) y un botiquín básico para toda la familia. Si tus pequeños son algo más mayores, no olvides, además del botiquín que hemos mencionado, la crema solar, el repelente de insectos y algún que otro entretenimiento a su elección para que haga que el viaje en coche sea más ligero.

Algunos consejos prácticos

Procura tomar las decisiones en familia. Lo ideal es que niños y adultos participéis de forma activa en la planificación de las vacaciones familiares, desde la tarea de comparar hoteles y destinos, hasta la reserva del alojamiento y la elección del número de noches. Si tienes esto en cuenta, será mucho más fácil que todos disfrutéis juntos.

Lo ideal es que niños y adultos participéis de forma activa en la planificación de las vacaciones familiares, desde la tarea de comparar hoteles y destinos, hasta la reserva del alojamiento y la elección del número de noches. Si tienes esto en cuenta, será mucho más fácil que todos disfrutéis juntos. Algo más a tener en mente en cuanto al alojamiento: busca un hotel o apartamento que esté bien conectado con otros destinos y, si es posible, que esté en una zona céntrica. Así sera más fácil que encontréis lugares de interés para visitar.

y, si es posible, que esté en una zona céntrica. Así sera más fácil que encontréis lugares de interés para visitar. Sé práctica. No viene mal repetirlo una vez más: trata de meter en la maleta solo lo que vas a necesitar y anima a que tus pequeños también lo hagan para que aprendan desde pequeños a organizar sus pertenecias .

. Asegúrate de que niños y adultos tenéis la documentación en regla, tanto si viajáis dentro de España como si viajáis al extranjero.

Si viajas con bebés y en coche, prepara un botiquín con lo necesario para cualquier urgencia.

Si es posible, viaja durante la noche . Así, los bebés y niños podrán dormir mientras los adultos os turnáis en la conducción. Será mucho más cómodo para todos.

. Así, los bebés y niños podrán dormir mientras los adultos os turnáis en la conducción. Será mucho más cómodo para todos. Viaja con calma y sin prisas . Es mucho más fácil organizar un vaje en pareja o con amigos que unas vacaciones familiares. Por eso, procura hacer las cosas con tiempo. En este consejo está incluido el tiempo de planificación: compara y reserva con la cabeza.

. Es mucho más fácil organizar un vaje en pareja o con amigos que unas vacaciones familiares. Por eso, En este consejo está incluido el tiempo de planificación: compara y reserva con la cabeza. Estudia tu destino antes de viajar para conocer los planes que puedes hacer y los lugares que puedes visitar. También es recomendable que eches un vistazo previo al sistema de transportes del lugar al que te diriges.

