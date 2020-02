Los 50 famosos más bajitos, ¡las grandes esencias van en frascos pequeños!

Es el presentador más famoso de la televisión, aparece más en pantalla que el calvo de la lotería en navidad, es el rey de la ironía y el dueño y señor de Mediaset y, desde que se apuntó al plan 'vida sana', el conductor de Sálvame está como un quesillo. Y es que, alguien de cuyo nombre no logro acordarme, dijo una vez: 'las mejores esencias se guardan en frascos pequeños', porque en realidad, ¿quién dijo que la altura está reñida con la belleza? Esta cuestión no es más que un cliché estético que guardamos en nuestra mente. Vale, es cierto que cuando pensamos en un ideal de hombre atractivo siempre solemos imaginarnos a alguien más alto que nosotras. Pero en muchas ocasiones la escala de alto/guapo no sigue las normas y sino, que se lo digan a Jorge Javier Vázquez, que con su 1'67cm de altura, ha conseguido llegar a lo más alto en su profesión, además de triunfar como actor y cantante en sus obras de teatro.

Y no solo tenemos el ejemplo de nuestro querido Jorgeja, estos cantantes y actores que te traemos a continuación, brillan por su atractivo y no precisamente por su estatura o, ¿acaso no veis guapísimo a Zac Efron o Kit Harington? Reconozcámoslo, llevamos años muriendo por los huesitos de estos actores y como ellos, 40 celebridades del mundo de la música, el deporte y la televisión.

Ninguno de los famosos que aparecen en esta lista supera el 1,74 de altura, ¿te lo puedes creer? Cuerpos esculturales, miradas que hiptonizan y melenazas de infarto pero, en un cuerpo pequeñito. Una cifra que puede parecer más o menos normal en España (recordemos que nuestro país está en los últimos puestos en cuanto a altura se refiere), pero no en Estados Unidos, donde la media es superior.

Sin embargo, como demostramos en la siguiente galería, el talento no tiene nada que ver con la altura. ¿Quieres conocer a algunos de los famosos más bajitos de Hollywood y España? ¡Atenta a esta lista!

