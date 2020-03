¡Dramón capilar! Famosos que se han animado con el injerto de pelo

Ellos son los hombres más famosos del mundo y ya no tienen... ¡ni un pelo de tontos! Actores, deportistas de élite, políticos... Todos quieren tener una buena melena que ondear al viento y para conseguirlo no dudan en recurrir a la cirugía del injerto capilar. Tienen dinero, tienen fama, tienen poder, ¿por qué no tener también esa mata de pelo que lucían con veinte años y que ha ido desapareciendo con el paso de los años?

Algunos como John Travolta, Christian Gálvez o, Rafa Nadal no tienen miedo a reconocer que esa pelusilla que les quedaba y que no había manera de peinar, ha sufrido una increíble transformación gracias al injerto capilar. Rafa Nadal, por ejemplo, se animó al cambio debido a sus problemas de alopecia androgénica, mientras que otros como Jorge Javier Vázquez aseguran que el florecimiento de su nueva y larga cabellera no tiene nada que ver con el injerto capilar, pero, ¿será cierto? El caso es que el injerto de pelo ha llegado para quedarse y desde las estrellas de Hollywood hasta los periodistas españoles, todos quieren volver a sentirse como Danny Zuko en Grease con tupé perfectamente engominado y peine en mano ''por si las moscas''.

Muchos de ellos han conseguido grandes resultados dejando atrás aquella época en la que nunca sabían cuándo parar de subir al lavarse la cara, otros, en cambio, por mucho pelo que se pongan, siguen pareciendo los protagonistas del próximo anuncio de navidad, y ojito porque también están los que aún teniendo más pelo que Lolita Flores, apuestan por retoques estéticos de este tipo para estar si cabe, todavía más buenorros.

Y tú, ¿qué opinas del cambio de estas celebrities?





