30 famosos de Hollywood con orígenes españoles

En España tenemos las 12 campanadas, el cocido, la playa de Benidorm, los posados veraniegos de Ana Obregón, las pegadizas canciones de Leticia Sabater y a la presentadora que más innova con el modelito de Nochevieja en todo el mundo mundial, pero de nuestras ricas tierras de naranjas valencianas y plátanos de Canarias también han salido estrellas de Hollywood de la talla de Antonio Banderas, Penélope Cruz, Miguel Ángel Silvestre o Javier Bardem, y es que otra cosa no, ¿pero talento? ¡Nos sobra!

Además, como en España se come tan bien, nuestro salero es inconfundible y no hay nadie que sepa echarse la siesta mejor que nosotros, es un país la mar de majo para vivir y pasar los veranillos, por eso en este artículo te traemos treinta celebrities hollywoodienses -con globos de oro, legiones de fans y hasta estrellas en el paseo de la fama)- que tienen orígenes españoles, como por ejemplo la actriz, modelo y empresaria Eva Longoria cuya familia es española, por lo que tiene ascendencia de nuestra querida madre Patria. Concretamente, la familia de Eva es asturiana, aunque más tarde se mudaron primero a México y luego a Texas. Y si con el pasado familiar de Longoria te quedas loca, espera a conocer el de la ex princesa de los realities Nicole Richie (lo sentimos pero nadie ha logrado jamás destronar a las Kardashian del primer puesto), el de la cantante Demi Lovato, la ex Spice Girl Geri Halliwell o el conocido actor de Malcolm, Frankie Muniz. ¡Seguro que de algunos de ellos no tenías ni idea!

