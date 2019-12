Todos los famosos que cumplen 50 años en 2020

''Creo que tengo que permanecer eternamente ajena a la edad. Honestamente, cuando le pones un número, es como, ¿por qué? ¿por qué hacer eso?'', comentaba Mariah Carey, reina de la Navidad y los escotazos hasta el ombligo, cuando le preguntaban durante una entrevista en People por su futuro cumpleaños.

La cantante, que nació el 27 de marzo de 1970 en Huntington, Nueva York, ha hablado recientemente del trágico origen de su mediática canción navideña All I Want For Christmas Is you, con la que ya acumula más de 60 millones de dólares en royaltis desde que se estrenó en 1994: ''Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año. Intentaba hacer la Navidad divertida, pero no teníamos mucho dinero, así que a veces envolvía fruta o lo que fuese. Y entonces pensaba: 'cuando crezca, no voy a permitir que eso ocurra, cada año tendré una Navidad perfecta''.

Con una vida completamente distinta y dos hijos maravillosos, Moroccan y Monroe, fruto de su amor con Nick Cannon, ya ex pareja de la intérprete, Mariah afronta una de sus navidades más especiales ya que, en solo 3 meses, ¡cumplirá medio siglo! Pero, Carey no es la única celebrity que celebra sus 50 primaveras en 2020, otros conocidos cantantes, actores y modelos estrenan cumpleaños y vais a alucinar con alguno de ellos porque, ¿acaso alguien puede creerse que Claudia Schiffer, Naomi Campbell o nuestro guapérrimo Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister en Juego de Tronos) cumplan medio siglo?

"La edad debe ser celebrada y venerada. Estoy orgullosa de mis años.

Hay una razón por la que tenemos pasteles y fiestas en cumpleaños, y siento lo mismo acerca de envejecer cada año que cuando era niña”, decía Claudia Schiffer y tenemos que asegurar que... ¡tiene toda la razón! Desde luego, los 50 se han convertido en los nuevos 30 y no tenemos ningún motivo para ocultar nuestra edad, pues somos las personas que somos gracias a nuestro pasado, nuestras experiencias y nuestros logros y fracasos.