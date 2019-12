Ranking de los 30 famosos más sexys de 2019, ¡ya puedes terminar la lista de los reyes magos!

¡Cuidado mujeres del mundo! Se acerca el artículo más esperado de estas navidades. Ni dulces típicos navideños, ni dietas milagro para superar las fiestas, ni regalos perfectos para tu amiga invisible por 50 céntimos; lo siento en el alma pero lo que de verdad nos gusta ver a todas en el maravilloso mundo de Internet es a la gente más guapa del panorama famosil y si es con sus fotos más cañeras del año mejor que mejor.

¿Qué hacen estos muchachos para mantenerse así de impresionantes hagan lo que hagan y estén dónde estén? No importa si pasan sus días de vacaciones en las Maldivas o se están tomando un cafelito en el bar de la esquina, el caso es que posan tan bien y son tan guapérrimos que me ha llevado toda la tarde terminar el artículo, ¡no quería que me abandonaran!

30, podríamos haber elegido 100, 20 o 14 pero el número de famosos más sexys de 2019 ha sido 30. No es que tenga un motivo de peso por el que poner ese número, ni me de suerte, ni sean los años que cumplo en 2020; resulta que después de un largo y exhaustivo análisis cotejado con varios estudios científicos e la universidad de Machachuches (mentira, ni hay estudios, ni existe ningún Estado americano que se llame Machachuches) he llegado a la conclusión de que éstos y no otros son los hombres más famosos y preciosos sobre la faz de la tierra. Porque sí, porque ellos lo valen y porque sus ejércitos de seguidores, barra, seguidoras lo corroboran.

Encabeza la lista, como no podía ser de otra manera -y porque tenemos una compañera en la redacción de Enfemenino que se muere por sus huesitos desde que le vio llegar a España en compañía de su Vicky hace ya más de 15 años- nuestro amado David Beckham. No importa los años que pase, lo dura que sea la adolescencia de sus hijos o los milloncejos que invierta su mujer en dejar bien cargadito el vestidor del ala oeste de su mansión, ¡no importa nada! El ex futbolista mejora con los años como mejora La Casa de Papel con las temporadas, ¡cada vez está más interesante la cosa!

Qué hombre, qué ojos azules para el pecado, qué rubio tan británico... y de Inglaterra va la cosa porque, ¿qué mejor forma de colocarle en portada que disfrutando de una tradicional tacita de té de su madre Patria?

¡Un momento! ¿Qué sois más de morenos? No problemo, como diría La Vecina Rubia, para gustos el arcoiris y para morenos... ¡Jon Kortajarena! El modelo se coloca en tercera posición justo después del descubrimiento del año, Fai Khadra, otro modelo que además de enamorar a Kendall Jenner, ha conquistado a medio mundo. Un ranking que os va a dejar sin dormir hasta que os comáis las uvas y que os va a hacer cambiar vuestra lista de deseos a los reyes magos para que en una de las cajas, en lugar de un jersey de Zara, aparezca uno de estos guapérrimos (soñar es gratis y si es con ellos, además es divertido).

