¡Terror en la alfombra roja! ¿Qué look fracasó en los Oscar el año en que naciste?

Todos los años, sin excepción, se publican en los medios de todo el mundo la lista con los mejores y peores looks de la noche en la entrega de premios de los Oscar. Y teniendo en cuenta que este importante evento del panorama celebrity internacional lleva celebrándose desde 1929, la lista de modelitos con los que han desfilado las estrellas por la alfombra roja es más larga que toda la serie de El secreto de puente viejo.

Aunque lo hemos intentado, no hemos podido conseguir los looks de la década de los maravillosos años 20 ni de los tristes años 30 (recuerda, el crack del 29, el cierre de miles de fábricas, la depresión...) sí hemos recopilado los outfits más desastrosos de las famosas desde 1980 hasta hoy, ¡40 años de desastres inolvidables en la red carpet!

Y todo para que hoy, te vayas a la cama un poquito más contenta pensando que en el año de tu nacimiento hubo una celebrity que fracasó de forma estrepitosa con su vestido. Ya no tendrás que avergonzarte más de aquella Nochevieja en la que apareciste con leggins por las rodillas y minifalda de lentejuelas, o aquellos calentadores rosa fucsia que tu profesora de Educación Física te obligaba a guardar en la mochila cuando aparecías con ellos en el gimnasio del instituto. Una lista plaga de antilooks que te harán el viernes mucho más ameno y divertido. Por example, ¿qué naciste en 1993? (no, no es un año al azar, es el de mi nacimiento) Bien, pues si naciste en 1993 tendrás que echar un ojo al modeluki que lució Whoopi Goldberg en la ya habitual fiesta organizada por Vanity Fair.

Premio para Patricia Arquette en 1988, para Celine Dion en 1999, para Renee Zellweger en 2005 y así hasta llegar a la última edición de los Oscar con el extraño look de la ganadora al Oscar a Mejor Protagonista Femenina, Olivia Colman. Echa un vistazo a la lista y descubré que atuendo se convirtió en pesadilla en los Oscar.

