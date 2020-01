Detrás de la alfombra roja: Los SAG Awards más románticos en imágenes

All you need is love, all you need is love, love is all you need... Al fin podemos decir que Hemos sido testigos de los SAW Awards más románticos de la historia de estos premios, ¡76 años celebrándose y ha tenido que ser justo en 2020 cuando los corazoncitos de Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelvan a unirse! Como amiguis, que quede claro pero, ahora que los dos vuelven a estar solteros y enteros -enteros igual no tanto- y que la química entre ellos se ha hecho más patente que nunca, quién sabe, igual eso de que dónde hubo fuego cenizas quedan se hace realidad para una de las ex parejas más queridas de Hollywood.

Mientras Brad detuvo el mundo para ser testigo del victorioso discurso de Jenn, ésta hizo lo propio contemplando como su ex marido agradecía su premio y, seamos sinceras, por la carita con la que le miraba todo parece indicar al mismo destino... ¡una segunda oportunidad al amor! Nada, en realidad estas conjeturas solo salen de nuestros locos cerebrillos ansiosos de una nueva historia de amor entre los rubios más guapos de la pantalla grande pero estaremos atentas a cada paso que den, cada palabra que digan, cada cita a escondidas que tengan y, en caso de producirse el milagro... ¡prometemos ser las primeras en celebrarlo!

Aunque lo de Brad y Jenn sigue siendo un sueño difícil para este año, por la alfombra roja de los SAG Awards desfilaron varias parejitas famosiles que no dejaron indiferente a nadie. Desde los acaramelados Scarlett Johansson y Colin Jost, prometidos y más felices que nunca, hasta los tortolitos Jennifer Lopez y Alex Rodriguez que no se soltaron de la mano ni un segundo.

Po favó, déjense de tanto look y tanto outfit y echen un vistazo a los momentazos de la noche. Risas a mansalva, abrazos más emotivos que los videos de gatitos en Youtube y discursos para la posteridad de la mano de Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio o Robert De Niro. Esto es 'detrás de la alfombra roja' y nosotras somos.. ¡auténticas adictas a lo que ocurre entre bastidores!

Puede interesarte...

SAG Awards 2020: lookazos y estropicios en la alfombra roja



Zendaya será la celebrity mejor vestida de 2020 y estos 100 looks lo demuestran



¡Aquí 3 no son multitud! Famosos que tienen (muchos) ex en común