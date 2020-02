El estilo de Angelina Jolie: así han evolucionado sus looks en 20 años

Hija de grandes intérpretes, Angelina Jolie desarrolló una verdadera pasión por la interpretación desde temprana edad. Rápidamente reveló su talento en varias producciones por las cuales fue aclamada antes de ser consagrada en 2000 con el Oscar a la mejor actriz de reparto por Inocencia interrumpida.

Sin embargo, no fue hasta el año siguiente que realmente se reveló como una de las promesas de Hollywood por su brillante interpretación en Lara Croft: Tomb Raider. A partir de ahí, se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del cine y en una de las celebrities más buscadas por los medios de comunicación. Hoy, ella compagina su carrera como actriz triunfando con taquilleras películas como Maléfica e incluso se ha lanzado a la producción con el film Unbroken. Un camino largo y repleto de éxitos que llevó a Angelina Jolie a viajar a las ciudades más grandes del mundo para presentar sus películas. Y quien dice promo, dice alfombras rojas. Durante muchos años, la estrella ha mostrado un estilo elegante y con un toque sexy que ha captado la atención de todas las cámaras en cada red carpet a la que ha acudido, ya sea sola o acompañada de los grandes amores de su vida, el último y padre de sus seis hijos, Brad Pitt.

Fan de marcas como Versace y Ralph & Russo, Angie es a menudo elogiada por sus looks y copiada por numerosas famosas. No obstante, la ex de Pitt también ha tenido algún que otro patinazo en sus outfits, que por cierto, suele apostar siempre por el negro en sus modelitos, su color fetiche.

Y, aunque la hemos echado de menos en la última entrega de Premios de los Oscar celebrada este domingo y en la que han brillado personalidades como Scarlett Johansson, Margot Robbie o Charlize Theron, aquí te dejamos con una galería cargadita de las mejores galas de la protagonista de El intercambio. Desde su primera aparición en una alfombra roja junto a su padre, hasta la reciente premiere de la segunda parte de Maléfica. ¡Corre a elegir los looks que más te gusten!



Puede interesarte...

Lookazos y patinazos en la alfombra roja de los Oscar 2020



Cristiano Ronaldo cumple 35 años: así ha sido su increíble transformación física



Pamela Anderson ya va por el quinto divorcio: repasamos su increíble historial amoroso