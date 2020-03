Sharon Stone: así ha evolucionado físicamente la estrella de 'Instinto básico'

Nacida el 10 de marzo de 1958 en Pennsylvania, Sharon Stone es la segunda de 4 hermanos. Reconvertida desde hace décadas en un icono de estilo y sensualidad, la actriz comenzó su carrera en Nueva York como modelo, gracias a un juez de concursos de belleza que la recomendó introducirse en la industria de la moda.

Tras varias campañas publicitarias en Europa, Sharon no tardó en descubrir que lo suyo no eran las pasarelas ni los anuncios así que no dudó en volver a Nueva York para presentarse a sus primeros castings como actriz. Es sorprendente pues, no tardaron en contratarla como extra para una película de Woody Allen. Desde ese momento tuvo claro que su sueño era convertirse en intérprete y luchó por él hasta conseguirlo. A finales de los 80 ya había participado en films como Stardust Memories, o Bendición Mortal, además de conseguir algún papel también tuvo algún papel en series como Silver Spoons o la a, Bay City Blues.

Sin duda, su salto al estrellato llegó de la mano de Instinto básico, película en la que trabajó mano a mano con Michael Douglas y por la que consiguió su primera nominación a los Globos de Oro. Niña superdotada y con un don increíble para la interpretación, Stone ha encarnado a personajes de todo tipo y en todos ha sorprendido a la crítica.

Con Instinto básico brilló como nunca y la película recaudó más de 350 millones de dólares mientras estuvo en cartelera. Desgraciadamente, no ocurrió lo mismo con la segunda parte, que fracasó en el cine estrepitosamente a principios de los 2000, permaneciendo en cartelera solo un par de semanas.

Ha sido una de las mujeres más deseadas de Hollywood y ha triunfado no solo como actriz, sino como icono de moda y activista incansable. Casada en dos ocasiones y con 3 hijos, Rian, Laird y Quinn, Sharon lleva más de 4 décadas apoyando el empoderamiento femenino. Con varios abortos traumáticos a su espalda y una experiencia cercana a la muerte que le dejó marcada para siempre, esta actriz de armas tomar ha celebrado recientemente su 62 cumpleaños. Por su trayectoria, su profesionalidad y su talento, este es nuestro pequeño homenaje a la mujer que aceptó el papel que nadie quería, el que más tarde le daría la fama mundial gracias a Instinto básico.

