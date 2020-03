Armocromía: ¿a qué estación del año pertenecen estas famosas?

¡Todo el mundo habla de la armocromía! Pero, ¿de qué se trata realmente esta palabreja tan pegadiza? Es una de las teorías más populares de los últimos meses y todas las celebrities han empezado a ponerla en práctica a la hora de encontrar el look y make up perfecto. Se trata de un estudio que parte de la suposición de que cada una de nosotras -y nosotros- tiene colores que le sientan mejor según sus rasgos faciales, color de pelo, etc. Mientras ciertos colores nos quedan como un guante, otros tienden a empeorar las ''virtudes'' de nuestra fisionomía.

No depende tanto de nuestro gusto personal sino más bien de si esos tonos están o no en armonía con nuestros colores naturales. Este es el concepto básico de la armocromía, cuyo objetivo es crear la paleta ideal para cada una de nosotras a través del análisis del color y el estudio de las estaciones del año, resaltando así nuestra tonalidad más natural. Aunque se ha puesto de moda recientemente, estas reflexiones tienen orígenes lejanos, aunque la primera teórica real sobre el tema recibe el nombre de Rosella Magliacco, que asegura que lo más importante es tener en cuenta el color natural de la piel, los ojos y el cabello y a partir de ahí, construir la paleta con los colores más adecuados para nuestro aspecto.

Sin duda, esta teoría ha fascinado a las estrellas más famosas de todo el mundo, que no dudan en ponerla en práctica para estar siempre perfectas en cualquier ocasión. De esta forma, hemos seleccionado a un amplio grupo de celebs que cumplen a rajatabla con las pautas marcadas por la armocromía, dividiéndolas en varios grupos y subgrupos según sean de colores fríos o por el contrario más cálidos. Tomándolas de ejemplo, te resultará super sencillo descubrir a qué paleta de colores perteneces tú y cuáles son los tonos que te sientan mejor. Por ejemplo, Monica Belucci, la conocida modelo y actriz italiana pertenece a la termporada de invierno y particularmente, al subgrupo invierno ''absoluto'', es decir, que tiene la piel color oliva, y los ojos y cabello muy oscuros. Para las chicas de ''invierno'' los colores que mejor combinan son o muy oscuros o muy claros, como el blanco impoluto o los tonos pastel. ¡Inspírate en estas famosas y descubre a qué estación perteneces tú y cómo puedes encontrar la armonía de colores perfecta para ti!

