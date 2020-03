Primera modelo trans de Victoria´s Secret: la increíble historia (y evolución) de Valentina Sampaio

Todavía nos estamos recuperando de la resaca de este 8 de marzo tan increíble pero, la lucha de las mujeres es como el tiempo, no se para nunca y qué mejor manera de celebrar todo lo que hemos conseguido y de sacar a la luz todo lo que nos queda por conseguir que con el ejemplo de una mujer que lleva toda la vida luchando por sentirse segura, respetada y sobre todo, libre.





Se trata de Valentina Sampaio, la brasileña que ha revolucionado el mundo de la moda, ha roto con todos los cánones establecidos y se ha convertido en la primera modelo transgénero que pasa a formar parte del grupete de amiguis de Victoria´s Secret. Nadie diría hace unos años que la joven Valentina de 23 años, nacida en un pequeño pueblecito de pescadores en el seno una familia humilde y muy feliz, iba a llegar a plantarse las alas de angelito pero, Sampaio nos da cada día una lección de superación dejando claro que, si quieres, puedes.

Es importante mencionar que la modelo no lo ha tenido fácil para conseguir hacerse un hueco en el complicado mundo de la industria de la moda, es más, ha llegado a presentarse al casting de ángel de Victoria´s Secret hasta en dos ocasiones y, no fue hasta 2019 cuando el director de Marketing de la empresa de lencería más admirada del mundo dimitió, cuando Valentina pudo unirse a las chicas de ls ropa interior más sepsy. Decho, Razek dimitió tras unas desafortunadas declaraciones en las que aseguraba que las modelos con talla XL o transgénero -como es el caso de Sampaio- no no tenían cabida en sus desfiles porque sus shows representaban una fantasía que estas modelos no cumplían.

La firma lencera no tardó en fichar a Valentina poniéndose en contra de su director de Marketing, a lo que éste respondió con su carta de renuncia. Pues, sinceramente, ¡que alegría! No se nos cae ni media lágrima con la noticia de su partida, es más, nos llena de una enorme satisfacción que las grandes marcas empiecen realmente a abrir los ojos y la mente apostando por la diferencia que, al final, es lo más bonito que tiene el ser humano, que es siempre único e irrepetible.

Valentina, que siempre se ha considerado una mujer, lleva toda la vida luchando para que las ideas de personas como Razek pasen a la historia y vaya si ha conseguido grandes méritos, desde fichar por la marca lencera hasta aparecer en portadas de conocidas revistas como Elle o Vogue, ¡incluso se convirtió en imagen del Día Internacional de la Mujer para Elle México en 2016!

Con una infancia marcada por el apoyo de sus padres y hermanos, una adolescencia en la universidad de arquitectura y un presente lleno de objetivos cumplidos en el mundo de la moda, la vida de Valentina es sin duda una historia que merece ser contada, pues con solo 23 años ya ha conseguido que al menos la sociedad empiece a ver realmente los problemas a los que se enfrenta su comunidad y estén decididos a buscar entre todos las mejores soluciones.