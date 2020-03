8M: estos son los mensajes feministas más revolucionarios que nos han dejado las famosas

''Los investigadores han estimado que las historias de mujeres representan solo el 5% de la historia registrada. Nuestras historias han sido y siguen siendo negadas y negadas. Muriel Rukeyser escribió en 1968: “¿Qué pasaría si una mujer dijera la verdad sobre su vida? El mundo se abriría. Lamentablemente, no será tan simple como Rukeyser lo hizo parecer. Tenemos que seguir luchando. La verdad de cada mujer cuenta. Sigan siendo valientes mis amigas'', escribía la modelo acompañando el texto de una imagen en la que aparece Emily en una manifestación junto a una pancarta en la que se podía leer ''Respect, female, existence, or expect our resistance''.

La británica lleva años luchando por los derechos de las mujeres y se declara abiertamente libre y feminista: ''para mi el feminimismo tiene que ver con las elecciones propias y no con decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. Si una mujer quiere cubrirse por completo, quiere enseñar su cuerpo o lo que sea, es su elección.'' comentaba hace un par de años durante una entrevista, justo cuando se convertía en embajadora de la nueva fragancia del perfumista Quentin Bisch. La modelo lleva prácticamente toda su carrera enfrentándose a las críticas por publicar imágenes de lo más sepsys en sus redes sociales, una opción que le hace aun más interesante y empoderada pues jamás ha hecho caso ni a los insultos, ni a las recomendaciones de los haters, pero Emrata no es la única celebrity que ha mostrado sin miedo su opinión durante el pasado 8M, Día Internacional de la Mujer. Emma Watson, Lady Gaga, Salma Hayek, Natalie Portman o Cara Delevingne se han convertido en la prueba viviente de que juntas somos más fuertes, de que juntas podemos acabar con los rancios ideales del patriarcado y de que juntas y valientes, podemos ser quien nos de la gana y llegar hasta lo más alto.

Todos, absolutamente todos -y todas- deberíamos ser feministas y así lo han gritado sin miedo y con muchas ganas nuestras famosas favoritas y, no solo las internacionales, actrices como María Pedraza o Ester Expósito, influencers como Ylenia Padilla y hasta plataformas como Netflix han sacado la cara por las mujeres en este día tan especial que de nuevo, ha teñido el mundo entero de morado.

¿Cómo han contribuido las siguientes celebs a la causa más importante por la que hoy todas luchamos? Algunas como Cara han recaudado fondos para fomentar la ayuda a la mujer en el deporte, otras como Rita Ora han dado charlas hablando de los derechos de las mujeres, las más revolucionarias han salido a la calle y algunas hasta sin quererlo, se han convertido en icono del movimiento, ¡España entera se inundó de pancartas con la famosa frase de Rosalía, ''a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia''!

Echa un vistazo a la siguiente galería y descubre los mensajes más cañeros y revolucionarios que han dejado las famosas en sus redes durante el 8M y recuerda, ¡la lucha sigue hermana, cada día, juntas, somos invencibles!

