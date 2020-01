Kate Middleton cumple 38: estos han sido sus looks más revolucionarios

Catherine Middleton (Berkshire, 9 de enero de 1982), duquesa de Cambridge (o Kate, como la llaman cariñosamente los británicos) se ha convertido en uno de los iconos de la moda más relevantes, no solo dentro del panorama de las Casas Reales, también en general. Su estilo ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en uno muy personal. Un estilo que muchos comparan con el Lady Di (algo que quedó claro con aquel outfit azul que ambas llevaron en sus respectivas pedidas). El estilo de Kate Middleton es clásico, elegante, sencillo y sofisticado.





Sin embargo, hasta llegar a él, la duquesa ha tenido que pasar por la mano de diferentes estilistas y consejeros. Su estilo de hace una década dista bastante del de ahora, por eso hemos querido hacer una recopilación con la evolución de los looks de Kate Middleton a lo largo de la última década. Y es que poco queda de aquel estilo desenfadado e informar al que Kate estaba habituada hace más de diez años, cuando su relación con el príncipe William era más un rumor que una realidad.

Sin embargo, su compromiso con el príncipe fue una especie de punto y a parte en cuanto a su estilo se refiere. El 29 de abril de 2011 ambos se dieron el sí, quiero en la Abadía de Westminster. Desde entonces su presencia se ha ido haciendo cada vez más y más pública. En cada visita oficial ha dejado ha ido afianzando su estilo hasta convertirlo en uno de los más populares de Reino Unido.

No hay duda de que Kate Middleton se ha convertido en todo un referente de la moda, hasta tal punto de que sus prendas son todo un must have que desaparece rápidamente de las tiendas. Entre sus diseñadores favoritos se encuentran Prada, Alexander McQueen, Gucci, Chanel, Dolce & Gabanna o Gosia Baczynska. Sus estilismos son estudiados al milímetro por la prensa. De hecho, muchos afirman que este año se ha producido un ligero cambio: Kate Middleton ha reinventado su estilo dándole un toque más vivaz y "rebelde", pero sin salirse de las líneas clásicas. Debe ser que el cumplir años le ha hecho querer renovar su armario: y es que la duquesa de Cambridge acaba de cumplir nada más y nada menos que 38años y lo ha hecho, como siempre, rodeada de sus seres queridos, su marido y por supuesto, sus hijos, George, Charlotte y Louis.

¿Quieres ver algunos de los looks más icónicos con los que nos ha sorprendido en los últimos años? Aquí te dejamos diferentes imágenes de la evolución de Kate Middleton, la princesa que ha revolucionado el mundo de la moda.



