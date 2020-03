Maduras, guapas y explosivas: estas son las 'celebrities' más increíbles

Probablemente te hayas topado con mas de un artículo que habla de la madurez femenina con cierto tono despectivo, como si se tratara de algo negativo, cuando es todo lo contrario: no hay mayor belleza que ver cómo han pasado los años a través del rostro de una mujer. Actrices, cantantes y otras personalidades son aquellas mujeres que representan este paso del tiempo y el cambio de edad de una forma pública y sin complejos.

Aunque mas de una actriz ha echado mano del ácido hialurónico, el colágeno y otros productos recomendados para rejuvenecer su rostro, hay algo indiscutible que desde ya queremos reivindicar: la arruga es hermosa y también atractiva. Porque la que es guapa, nació guapa y acabará sus días guapa también. En todo caso, ¿por qué, siempre que vemos fotos de mujeres maduras y famosas le buscamos al detalle cada una de sus arrugas? ¿Hacemos lo mismo con las fotos de ellos, los hombres?





¿Por qué siempre nosotras?

En estos tiempos, es cada vez mas increíble ver como, si busco en Internet tecleando "hombres con arrugas" no encontraré las mismas fotos que si busco "mujeres con arrugas". Es entonces cuando, ademas de fotos de mujeres famosas vistas al detalle para destacar sus prominentes patas de gallo, encontramos anuncios para acabar con ellas. ¿Acaso hay algo malo en que las mujeres no luzcan la misma piel que cuando eran jóvenes? ¿La edad que marca su carnet es la que determina que han dejado de ser jóvenes? El retrato de una misma es el que ella quiera mostrar a las demás, no el que marca la flacidez de sus muslos o la aspereza de su rostro.

De todos modos, es curioso que siempre, en cualquier anuncio que pase por nuestra televisión al hacer zapping, quienes anuncian este tipo de remedios son chicas guapas y jóvenes. Craso error. Una vez aclarado este punto, conviene centrarse la cantidad de prejuicios que puede provocar el uso de una ropa u otra. ¿Por ser mayor y madura no debo llevar minifalda? ¿Y qué pasa si decido compartir mis fotos con camisetas de tirantes? Parece que hay algunas prendas de ropa que deben de estar prohibidas para las mujeres maduras porque son las que llevan las chicas jóvenes. ¿Quién decide lo que a ellas les gusta llevar puesto? La ropa tiene tallas, pero en ningún caso años ni edad. En un mundo donde cada foto que te da por compartir con tus contactos puede tener cualquier tipo de modificación (desde el filtro belleza hasta retoques rápidos de cejas o de las bolsas de los ojos) resulta muy injusto que la belleza de las mujeres guapas y maduras sea juzgada de una forma cruel y machista. ¿Alguna vez hablan de las arrugas de Robert Redford o de la papada de Richard Moore? La respuesta es clara.





Famosas y actrices guapas que superan el medio siglo

A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo algunas de las famosas más guapas de Hollywood, del mundo de la moda o de la música han alcanzado la mitad de siglo y continúan activas en su afán de compartir su talento en las diversas artes que desarrollan. Como estamos acostumbrados a verlas en la televisión, en algún anuncio de colonias principalmente, o en alguna foto que ellas mismas decidan compartir en Internet, apenas nos damos cuenta de los cambios que realiza su cuerpo. Y es que, las famosas ¡trabajan mucho mas que cualquier otra persona para mantenerse bien y en forma a través de los años!

Una de las famosas mas guapas del mundo del cine es Julia Roberts. Esta hermosa actriz, protagonista de Pretty Woman y conocida por aparecer siempre sonriente en cada retrato o en cada articulo que la menciona, cumple este año 53 años y lo hace feliz, manteniendo la esencia atractiva que le caracteriza y maravillosa. De hecho, es habitual que decida compartir con sus contactos y gente que le sigue en las redes alguna foto suya al natural, sin maquillaje, de modo que demuestra que también se puede estar guapa con el rostro al natural.

Otra de las celebrities que lucen un aspecto realmente envidiable es la actriz Jennifer Aniston, que el pasado febrero cumplió las 50 primaveras en pleno foco de la polémica, ya que varios medios del mundo entero llegaron a hacer el anuncio de que había vuelto con su exmarido Brad Pitt tras compartir mas de una foto en la que aparecía junto al actor sonriendo. Sea cierto o no, Jennifer sigue estando genial y se desmarca de toda clase de bulos. Chica lista, sin duda.

También en febrero ha llegado a lo que se considera la "edad madura" es Sheryl Crowe, fabulosa compositora y cantante muy reconocida en el mundo de la música que cada vez esta más atractiva y se nota que los anos le sientan muy bien... En la misma línea, otra de las revolucionarias del mundo del showbusiness ha alcanzado el medio siglo con una belleza impresionante y sobre los escenarios: Jennifer López. La neoyorkina celebró su 50 cumpleaños el verano pasado y lo hizo feliz junto a su familia y sus seres mas queridos. Es indiscutible que la vocalista, que siempre está sonriente en sus apariciones públicas, es una de las famosas maduras mas hermosas y sus hits son recomendados en todo el mundo para mover las caderas y ponerse en forma.





Mujeres maduras de todos los ámbitos, ¡que no falten!

La que también movió las caderas por los escenarios de todo el mundo y llegó a hacer sus pinitos en algunos anuncios de publicidad (de hecho, el anuncio de Pepsi marcó toda una generación) es la modelo Cindy Crawdford, que también nació en febrero hace ahora 54 años. Su larga melena caoba y su reconocible lunar sobre el labio la llevó a ser calificada como la mujer más hermosa de las pasarelas (con permiso de la modelo rubia alemana Claudia Schiffer, claro). Por otro lado, es ahora en marzo cuando cumple los 60 la actriz estadounidense Jennifer Grey, famosa por la película Dirty Dancing, con la que todas las chicas nos enamoramos de Patrick Swayze. Aunque su paso por el quirófano la relegó a un segundo plano, sigue siendo una de las famosas áas guapas que han marcado el mundo del cine.

En este ámbito, también despuntó hace muchos años la inconfundible y guapa actriz pelirroja Julianne Moore, que a finales de 2020 soplará 60 velas. Probablemente lo haga tan atractiva como siempre, porque no hay foto o retrato en el que esta mujer no aparezca sonriente y espectacular. ¿Quién diría que tiene esa edad? Otra de las famosas que aparentan muchos menos anos de los que tienen porque cuidan mucho su físico es la hermosa intérprete australiana Cate Blanchett. Independientemente del peinado que lleve, del corte que luzca o del color que elija (la hemos visto en alguna ocasión de morena, pero es su melena rubia la que ha revolucionado al mundo entero), Blanchett siempre enloquece al personal porque es capaz de meterse en la piel de todo tipo de personajes: en una joven rockera (Coffee & Cigarettes), en una anciana (El curioso caso de Benjamin Button), en la reina del pueblo inglés (Elizabeth) o el mismísimo Bob Dylan (I'm Not There). Además, es una mujer muy lista, porque sabe escoger los guiones que le pueden llevar a lo más alto y los realiza dando lo mejor de sí misma... Y no cierra puertas a otros proyectos publicitarios, como el famoso anuncio del perfume de Giorgio Armani. ¡Bravo por ella!





Las más veteranas

Si seguimos el rastro de la melena rubia, llegamos a la conclusión de que las famosas mas veteranas de esta lista lucieron el pelo de este color cuando eran jóvenes y ahora muestran con orgullo las canas que permiten leer cómo ha pasado el tiempo a través de sus vidas. Es el caso de la inconfundible Kim Basinger, cuya melena rubia llegó a enamorar al mundo en películas como Batman, L.A. Confidential o Nunca digas nunca jamás. Aunque, sin duda, es en la tórrida Nueve semanas y media cuando esta guapa actriz hizo que cada chica en el mundo se quisiera parecer un poco más a ella.

Apenas se lleva 10 años con otra de las actrices más maduras de este apartado, que es Mia Farrow. Aunque su belleza nunca ha sido tan explosiva como la de otras famosas que puedes leer en estas líneas, demuestra que una mujer tan atractiva llevará el guapo subido hasta el fin de sus días. Nunca antes a una actriz le había sentado tan bien el pelo corto o actualmente llamado pixie como a ella en el largometraje de Polanski La semilla del diablo. De no ser porque apenas se muestra sonriendo en sus apariciones públicas, sería aún más guapa con una sonrisa en la cara.

Por último, tenemos el enorme placer de seguir contando en este mundo con la actriz Judi Dench, que con más de 80 aún se sube a los escenarios y rueda películas que se ven en todo el mundo con el depurado acento inglés que le caracteriza. Simboliza el lugar de los ingleses en la gran pantalla y en el teatro y, además, cada vez está mas hermosa. ¡Una auténtica lady!