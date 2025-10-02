Inicio / Belleza / Maquillaje

El truco de maquillaje de Letizia para rejuvenecer la mirada 10 años (y copiarlo en casa es fácil)

por El equipo editorial ,
El truco de maquillaje de Letizia para rejuvenecer la mirada 10 años (y copiarlo en casa es fácil)© shutterstock_2642868349 (1)

Letizia suele sorprendernos con sus looks y su maquillaje. Hoy prestamos atención a las técnicas beauty a las que la royal recurre para lucir un aire más atrevido sin perder su elegancia característica. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

A sus 53 años recién cumplidos, la reina ha cuidado siempre sus apariciones públicas: piel luminosa, labios discretos y un maquillaje de ojos sutil. Su secreto de belleza siempre ha estado entre lo minimalista y lo ligeramente marcado, pero siempre con una sobriedad ejemplar. Un modelo de inspiración para quienes siguen de cerca las tendencias de la realeza.

En una de sus últimas apariciones públicas en los premios "Retina ECO", celebrados en el Real Teatro del Retiro, Letizia sorprendió con un detalle que transformó su imagen: una mirada más intensa y dinámica, que ilumina su rostro y le aporta un aire fresco y juvenil.

El secreto: el maquillaje “foxy eyes”

El efecto se consigue con la técnica conocida como foxy eyes (“ojos de zorro”). Más atrevido que sus elecciones habituales, este estilo alarga la mirada de forma natural y consigue un resultado elegante. El eyeliner se traza en dirección ascendente hacia las sienes y se difumina para un acabado suave. Se completa con un delineado fino al ras de las pestañas.

El resultado: unos ojos más expresivos, un brillo especial en la mirada y un efecto rejuvenecedor inmediato. Unos pocos toques de pincel bastan para transformar el maquillaje, sin caer en excesos. Esta técnica encaja a la perfección con la elegancia natural de la Letizia.

Inspiración egipcia con un toque moderno

El foxy eyes no es solo una tendencia actual: sus líneas ascendentes recuerdan al maquillaje de las reinas egipcias, como Cleopatra o Nefertiti. La diferencia está en la modernidad de los tonos cálidos y en el difuminado suave, que aportan elegancia sin rigidez.

Así lo puedes recrear en casa

Navegando a través de tiktok, hemos visto varios tutoriales que pueden ayudarte a copiar la técnica del foxy eyes para conseguir una mirada fresca y rejuvenecida. Echa un vistazo al siguiente vídeo de @letiziamarcondes:

@letiziamarcondes Lifted Fox Eye Glam 🖤  @Huda Beauty icy nude palette , @NABLA Cosmetics cupids arrow 4, @Dolce & Gabbana devotion mascara, @rhode skin peptide lip shape twist, @Gisou lip oil raspberry swirl #foxyeyes #makeupinspo #beauty #makeuphack  #makeuptutorial #makeupideas #eyemakeuptutorial #makeuphack #beauty ♬ original sound - tzzzaman
