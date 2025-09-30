¿Y si la clave para una piel radiante no estuviera en el té verde, sino en un agua vitaminada reinventada? Una especialista en glow, Ava de Glow With Ava, reveló a shefinds.com la bebida que consume a diario para potenciar su hidratación y lucir una piel revitalizada. ¡Mira!

Beber agua sigue siendo indispensable para hidratar la piel. Pero hay que ser sincera con una misma: es complicado muchas veces motivarse cuando el agua no tiene sabor ni atractivo. Este es el caso de Ava, experta en belleza con 792 mil seguidores en Instagram. En lugar de obligarse, creó una “glow water”, un agua enriquecida con vitaminas y minerales que transforma una simple hidratación en un ritual de belleza completo.



Esta costumbre le permite mantener la piel flexible, con energía y, sobre todo, beber suficiente agua sin sentirlo como una obligación. Un truco sencillo que cambia toda la rutina de cuidado de la piel y que se adapta a todas las mujeres.



Según Ava, lo que consumimos influye directamente en la elasticidad, el brillo y la juventud de la piel. Aunque los cuidados que ya conocemos como los sérums o las cremas hidratantes son importantes, la alimentación y las bebidas ricas en antioxidantes siguen siendo claves para mantener un cutis saludable. La glow water se presenta así como una alternativa moderna y eficaz al té verde tradicional, a menudo citado como aliado de belleza. Ofrece hidratación, nutrientes esenciales y un placer sensorial que fomenta la constancia, condición imprescindible para ver resultados reales a largo plazo.

La importancia de la hidratación (a veces subestimada)

Una de las principales ventajas de esta agua es que ayuda a mantenerte hidratada de forma regular. Donde muchas personas apenas llegan a los famosos 1,5-2 litros diarios, el extra de antioxidantes y sabores naturales hace que la experiencia sea mucho más agradable.



Más allá de los efectos visibles en la piel, Ava también destaca los beneficios generales para el bienestar: menos cansancio, más energía y una relación más sana con la hidratación. Beber se convierte en un placer y no en una obligación, lo que facilita la constancia. Al cambiar este gesto cotidiano, normalmente visto como banal o forzado, en un momento de cuidado y atención personal, consigue convertirlo en un ritual duradero. Es esta dimensión de “placer” la que, según ella, impacta directamente en la regularidad y, por tanto, en la eficacia a largo plazo.

Un ritual de belleza fácil de adoptar

El secreto de esta glow water es que es muy fácil de preparar. A diferencia de suplementos caros o bebidas procesadas que se venden en supermercados, se prepara en casa con ingredientes naturales y accesibles. Pero, ¿qué ingredientes contiene?

Potenciador de piel resistente (rico en prebióticos y superalimentos para iluminar el tono de la piel)

(rico en prebióticos y superalimentos para iluminar el tono de la piel) Probiótico líquido , necesita prebióticos para activar los probióticos y favorecer la salud intestinal

, necesita prebióticos para activar los probióticos y favorecer la salud intestinal Saúco líquido , alto en vitamina C + ayuda a reducir la inflamación

, alto en vitamina C + ayuda a reducir la inflamación Gotas minerales, aumentan la hidratación celular con minerales traza iónicos

Te dejamos el paso a paso a continuación: