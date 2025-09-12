Todo sobre el ‘lip tint’: el maquillaje de labios favorito de las ‘clean girls’ para este otoño 2025 y dónde conseguirlo

Este otoño 2025, adopta el lip tint para unos labios hidratados y con efecto glossy. Esta tendencia de maquillaje atrae por su color y su efecto natural, ideal para un look minimalista y luminoso. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Con la vuelta a la rutina, el maquillaje de labios se reinventa con el lip tint este otoño de 2025. Estos aceites labiales innovadores prometen un acabado brillante a la vez que aseguran una hidratación óptima, según Femme actuelle. Nos encanta porque puedan aplicarse fácilmente y modularse según la intensidad deseada: desde un tono ligero para un efecto natural hasta capas superpuestas para un resultado más intenso.



Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio, el de la “clean girl”, que prioriza productos multifunción- como el colorete de gelatina que se hizo viral en su día - y una rutina minimalista, fácil de aplicar y que resalta la belleza natural.

Los principales beneficios del 'lip tint'

A diferencia del gloss tradicional, los 'lip tints' no son pegajosos y ofrecen una sensación más ligera, ideal para quienes buscan un maquillaje cómodo en su día a día. Su efecto modulable permite adaptarse a cualquier ocasión: un maquillaje discreto para el día o un color más intenso para la noche. Los ingredientes hidratantes están en el centro de estas fórmulas, que nutren y resaltan los labios.

Otras ventajas del maquillaje de labios en tendencia

Si bien es cierto que el aceite labial no tiene la duración extrema de un labial líquido, sus ventajas son numerosas y cada vez más atractivas. Ofrece un resultado brillante y modulable, menos pegajoso que un gloss clásico, lo que ofrece comodidad duradera a lo largo del día. La intensidad del color puede ajustarse según el número de capas aplicadas, permitiendo pasar de un acabado ligero y natural a un tono más intenso.



El lip tint también apuesta por propiedades hidratantes para responder a las necesidades de los labios secos. Las fórmulas modernas combinan ingredientes como vitamina E, aloe vera, ácido hialurónico o aceite de argán. Estos componentes nutren y protegen, ofreciendo un acabado glossy que realza la boca sin sensación pegajosa.

¿Dónde puedes adquirir tu 'lip tint' para este otoño?

Para unos labios vistosos, te proponemos los siguientes aceites labiales que destacan esta temporada:

Haus Labs by Lady Gaga: contiene aceite de higo chumbo y colágeno vegano, ofreciendo un acabado translúcido y muy natural. Puedes encontrarlo en Sephora por 25,99 euros.

Rare Beauty: su aceite teñido destaca por su color profundo y textura enriquecida con aceite de jojoba, ideal para unos labios luminosos. Este producto de la marca de Selena Gómez también está disponible en Sephora por 24 euros.

Lanolips: ofrece un aceite con ácido hialurónico y lanolina para una coloración ligera e hidratación óptima. El producto también está disponible en Sephora pero a un precio menor que los dos anteriores: 16 euros.