Cómo conseguir un maquillaje perfecto cuando hace calor con estos 10 pasos

¿Te desespera que tu maquillaje se derrita bajo el calor veraniego, como un helado expuesto al sol? ¡Eso se acabó! Hemos preparado una guía detallada con 10 pasos infalibles para mantener tu maquillaje impecable, incluso cuando las temperaturas se disparan. Sigue leyendo y descubre cómo lucir perfecta durante todo el día, sin importar cuánto suba el termómetro.

Máscaras de pestañas que acaban en la mejilla, bases de maquillaje que se funden con el calor o sombras de ojos que acaban formando pliegues. El verano nos trae cosas y momentos increíbles, pero con las altas temperaturas también vienen los mayores desastres de maquillaje de todo el año.



La buena noticia es que siguiendo unos sencillos pasos es muy fácil evitar que esto ocurra, ¡y además no te llevarán más de diez minutos! Sigue nuestro paso a paso y consigue sin esfuerzo un maquillaje infalible, a prueba de olas de calor. ¡No le tengas miedo al termómetro!

1. Limpieza

El primer paso a seguir es la limpieza del rostro. Incluso si la noche anterior has desmaquillado y limpiado tu rostro antes de acostarte (algo que deberías hacer siempre), al levantarte tu piel no estará libre de impurezas y sebo, ya que nuestros poros producen secreciones durante la noche.



Si a esto le sumamos que en verano nuestra piel suele producir más grasa debido al calor, la limpieza se convierte en un básico imprescindible de nuestra rutina. Te recomendamos uno de nuestros limpiadores faciales favoritos: el gel mousse limpiador facial de La Roche Posay (14,95€).

Si quieres añadir un plus a tu limpieza diaria, puedes incluir una exfoliación suave. Una buena opción es añadir a tu limpiadora habitual, una pequeña cantidad de polvos exfoliantes, y así tendrás una limpieza más profunda cuando lo necesites sin necesidad de cambiar de producto.

Nuestra elección son los polvos exfoliantes con enzimas de Sofsub (19,90€).

2. Purificación

Una vez que nuestra piel está limpia, el segundo paso es purificarla para mantener nuestros poros y puntos negros a raya. La mejor manera de hacerlo es mediante una limpieza facial profesional en cualquier centro de estética, pero una buena manera de prolongar los efectos de una limpieza profesional en casa, es mediante productos como pastillas efervescente que, al disolverse en agua caliente, desprenden unos vapores que ayudan a abrir el poro para a continuación comenzar con la extracción de los puntos negros.



Por supuesto, este paso no es necesario realizarlo a diario, pero sí es recomendable hacerlo una vez al mes como medida para luchar contra las impurezas.

3. Hidratación

Pese a que mucha gente cree que las cremas hidratantes son totalmente prescindibles en los meses de verano porque nuestra piel es más grasa, esta afirmación es un mito que poco tiene que ver con la realidad.



Por paradójico que parezca, si no hidratamos nuestra piel a diario, ésta se resecará, y comenzará a producir automáticamente más grasa, creando lo que se conoce como el efecto rebote. Por eso, es importante aplicar una buena hidratante tanto por la mañana como por la noche, e ir variando de textura en función de la época del año.



En los meses de calor son mucho más agradables las texturas ligeras y de rápida absorción.

Para saber cuál es la crema que mejor se adapta a tu piel, echa un vistazo a nuestro artículo: Las mejores cremas para cada tipo de piel: secas, mixtas o grasas

4. Prebase

El último paso de la preparación de la piel es la prebase. Este tipo de productos preparan el rostro antes de la base de maquillaje, reduciendo el tamaño y el aspecto de los poros y aumentando la duración del propio maquillaje.



Así, conseguiremos que la base de maquillaje no se derrita con el calor y se mantanga intacta por muy largo que sea tu día, ¡o tu noche!



Si además eliges una prebase que afina la textura de la piel y reduce progresivamente los poros dilatados le estarás haciendo un gran favor a tu rostro.

A nosotras nos encanta la prebase alisadora Infalible de Maybelline (8,95€).

5. Base de maquillaje

En verano apetece menos maquillarse, y no solo debido a las altas temperaturas, ya que al estar bronceadas nos vemos mucho mejor, y solemos sustituir la clásica base de maquillaje por opciones más ligeras como BB creams, CC creams o polvos compactos.



Las BB creams suelen dar un resultado más jugoso, que no suele convencer a las pieles más grasas y con tendencia a los brillos, mientras que los polvos compactos suelen dejar un resultado demasiado mate, y puede enmascarar el bonito tono dorado que tanto nos ha costado conseguir.

No te pierdas nuestro artículo: ¿Cómo reconocer una BB cream de calidad?



Por ello, si tienes un evento especial o te apetece maquillarte, las CC creams suelen ser una muy buena opción intermedia en los meses de calor, puesto que unifican el tono de la piel dejando un aspecto muy natural como de piel desnuda. También te lo contamos todo sobre las CC creams aquí: CC cream test 2019: ¡Estas son las cremas que nos han convencido!



Un aspecto importante a tener en cuenta es que tenga SPF elevado, nos proteja de las agresiones externas y mantenga todo el día un buen nivel de hidratación.

6. Ojos

Los colores son para el verano. Atrás quedaron los maquillajes monocromáticos en tonos marrones y negros, ya que con la llegada del buen tiempo nuestros looks se llenan de toques flúor en la gama de los azules, los verdes y los aguamarina.



Sin embargo, aunque no nos maquillemos para ir a la playa, es recomendable que siempre que utilices estas tonalidades tan llamativas, te asegures que se trata de un producto waterproof. Y es que, nuestros párpados se vuelven más grasos en verano, debido al calor y a la mayor producción de sebo de la piel en estos meses.

No te pierdas Los 10 mejores productos de maquillaje waterproof para este verano



Además, ¡nunca sabes si tu noche va a acabar en la playa o la piscina!

7. Labios

En verano nuestra agenda está llena de planes y posibilidades, y una inocente caña en el chiringuito puede derivar en horas y horas de diversión fuera de casa. Por ello, es importante elegir un labial de larga duración, que nos permita comer, beber (y besar) sin preocuparnos de que el color se mueva o se borre a la primera de cambio.



Para ello, la mejor opción son los tintes labiales, ya que permanecen en su sitio durante horas, aunque en ocasiones pueden resecar bastante el labio. ¿La solución? Optar por productos que además de asegurarnos un color uniforme, nos aporten un plus de hidratación.

Tienes que probar los tintes labiales de larga duración de Ipotch en 8 colores distintos (3,95€).

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

8. Mejillas

Uno de los efectos secundarios de un día de calor y sol son unas mejillas sonrosadas de manera natural, a veces incluso con un tono más intenso del que nos gustaría. Por eso, si decides utilizar colorete es importante que controles bien las cantidades, para no acabar pareciendo una muñeca pepona.



Una opción muy interesante son los coloretes en crema, ya que suelen tener una duración mayor y dejan un acabado mucho más natural. Además, este tipo de coloretes permiten una aplicación muy sencilla, y sin necesidad de utilizar ninguna herramienta adicional, puesto que lo puedes aplicar y difuminar directamente con los dedos. ¡Todo ventajas!

A nosotras nos encanta el Nude Magique BB Blush de L'Oréal Paris (5€).

9. Fijación

Y llegamos a una de las fases claves en nuestra tarea de conseguir un maquillaje perfecto en los días de calor, la fijación. Una vez que nuestro look está completo es importante que sellemos bien todos los productos para asegurarnos que duran todo lo posible y que permanecen en su sitio intactos.



Pese a que con unos polvos traslúcidos puedes fijar muy bien ciertos productos como el corrector o la base de maquillaje, si de verdad quieres marcar la diferencia y conseguir un maquillaje a prueba de balas, lo mejor es optar por un spray fijador.

Aquí si que no tenemos ninguna duda en recomendarte nuestro caballo ganador: el spray de fijación facial con agua de rosas de Grace & Stella (16,98€).



Descubre: Los maquillajes más sexys © Getty Los maquillajes más sexys See album

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

10. Retoques

Pese a todos nuestros esfuerzos por conseguir un maquillaje infalible en los días de calor, puede que en alguna ocasión también necesites retocar ciertos aspectos de tu look con el paso de las horas.



Por lo general, el producto que más guerra nos va a dar, especialmente a las pieles grasas, es la base de maquillaje, ya que con el paso del tiempo suele producir los indeseados brillos en la zona T (frente, nariz y barbilla).



Por suerte, la solución es muy rápida y sencilla, puesto que solo necesitarás unas toallitas matificantes, que absorben el exceso de grasa sin eliminar la base de maquillaje, devolviéndole a nuestro rostro su aspecto mate que tanto nos gusta.

Una opción genial son las toallitas matificantes con control de aceite facial de Shisheido (24€).