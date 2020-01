San Valentín: ¡los mejores regalos para ella!

Regalos de San Valentín para ella







Llega el mes de febrero y con él San Valentín, uno de los días más románticos del año, y con él las dudas sobre qué regalar a nuestra pareja. Son muchos los que relacionan estas fechas con el consumo y el interés comercial pero, al fin y al cabo, ¿hay algo malo en celebrar el amor? Desde aquí creemos que todos los días se deben tener detalles y cuidar las relaciones, pero eso no quita que se pueda celebrar el día de los enamorados. Por eso, y por si te encuentras inmerso en la búsqueda de un buen regalo para tu chica o eres tú misma la que le quiere dar alguna pista a tu chico, hemos preparado esta selección. Regalos entre los que seguro que encontrarás uno ideal para ella. Desde bolsos hasta zapatos o joyas. Antes de empezar, te damos algunas claves para que elijas bien.





Piensa en sus gustos y escucha





Es el día de los enamorados, así que tienes que demostrar que conoces a tu pareja. Uno de los gestos más bonitos, al margen del regalo en sí, es haberse tomado la molestia de captar qué es lo que quiere o le viene bien en ese momento. Es una forma de hacer realidad sus deseos y cuando abra el regalo y vea que has tenido en cuenta algo que comentó meses atrás, ¡le encantará! Y no, no se trata de que preguntes, sino de que escuches. Seguro que más de una vez te ha dicho lo bonitos que son los zapatos de un escaparate o que quiere renovar su bolso... ¿O no?

Aunque creas que no, hay muchas cosas que nos gustan y que expresamos en nuestro día a día y no tienen por qué ser caras ni difíciles de conseguir. Da igual si se trata de una pulsera, una cena en un restaurante nuevo que está de moda y quiere probar, un museo que quiere visitar o un bonito pañuelo, lo esencial es que le has dado importancia a sus deseos, independientemente de los euros que inviertas en ello.

Un truco que puede venirte muy bien en estos casos es apuntar en el apartado de notas del móvil esas cosillas que va diciendo, ya que quizá queda bastante tiempo para la fecha señalada y si no lo haces corres el riesgo de que se te olvide lo que dijo. Aunque en esta ocasión nos centremos en San Valentín, este paso también puede venirte muy bien en cualquier ocasión: cumpleaños, aniversario, Navidades... Nunca falla. Permanece bien atento y descubre cuál es el regalo perfecto para ella.





¿Qué le quieres transmitir?

Otro punto a tener en cuenta es lo que quieras transmitir con tu regalo. Si buscas expresar tu amor, ternura o toda la pasión que sientes por ella. En este último caso siempre puedes buscar un bonito conjunto de lencería con el que te gustaría ver a tu pareja. Sea lo que sea, reflexionar sobre eso que quieres transmitirle con tu regalo, te ayudará en la búsqueda del mismo y, por supuesto, tendrá un significado mucho mayor.



Una buena idea para que eso que sientes quede claro es acompañar el regalo con una carta o una tarjeta en la que expongas tus sentimientos hacia ella. De esta forma, el regalo será mucho más especial. Así que, saca el bolígrafo, abre tu corazón y plasma sobre el papel todo eso que quieres decirle. ¡Nunca está de más decirlo!





Mejor calidad que cantidad



San Valentín es una fecha en la que no es necesario regalar muchísimas cosas. Es mejor que inviertas en algo de calidad que creas que le va a encantar a tu pareja o en un detalle especial y único. Además, si se trata de un producto de buena calidad seguro que puede sacarle mucho más partido y a largo plazo recordará ese regalo mucho más. Acertarás seguro.







Las experiencias siempre son una buena idea

Los regalos materiales están bien, pero no hay nada como regalarle tiempo a esa persona que amamos. Pasar una bonita experiencia se convierte en un recuerdo que es mucho más fuerte y aporta mucho más que un bolso o unos zapatos, eso es así. Así que tratándose de una fecha como San Valentín, ¿qué mejor que compartir tiempo en pareja? Un día de spa para dos que os haga sentir en una nube de bienestar, una escapada de un par de noches a un lugar que os apetezca visitar y en el que vivir una aventura inolvidable, unas entradas para el teatro, una cena... ¡Hay tantas opciones!

Aunque lo ideal es que puedas escoger la experiencia previamente, si te preocupa no acertar con la fecha, no tienes por qué elegirla ya, prepara un bonito vale regalo en el que le detalles que les vas a regalar y cuando lo sepa, elegir entre los dos en qué momento podéis hacer esa escapada, así no fallarás.





Por último y para que el detalle sea redondo, nuestro consejo es que acompañes el regalo que elijas con algo hecho por ti mismo. Aparte de la tarjeta o carta de la que ya hemos hablado, puedes hacerle el desayuno, una foto de vuestro primer viaje enmarcada, un álbum con fotos de vuestros mejores momentos juntos... ¡Échale ganas! Como has visto, hay mil opciones muy originales y seguro que así consigues llegar a su corazón.



¿Preparado para encontrar su regalo? Ahora que ya sabes todo lo necesario, echa un vistazo a nuestro shopping y ficha las mejores ideas. Puede que entre nuestra selección encuentres eso que estás buscando para tu pareja...







