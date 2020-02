Kate Middleton y la noche de los looks reciclados: todos los outfits de los BAFTA 2020

¡No paramos y no queremos parar! Globos de oro, Grammy, Choice Awards, Super Bowl y ahora, ¡BAFTA 2020! Estamos a tope de eventos celebritienses y, como cada año, los looks de las estrellas se convierten en el plato fuerte de la noche, en lo más comentado de la gala, en el momento más esperado para todas, la gran alfombra roja y su habitual desfile famosil.

Este año se ha celebrado la 73 edición de los BAFTA, los también conocidos como 'Oscar' británicos que se otorgan anualmente en el Royal Albert Hall de Londres, lugar del que ya son más que habituales los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, presidente de la Academia Británica. Su aparición estelar fue de nuevo, una de las más comentadas de la gala y en esta edición todavía más, puesto que tanto Kate como el resto de celebridades optaron por lucir vestidos reciclados, como muestra de apoyo y concienciación con el medio ambiente.

Explosión de colores y looks reutilizados en una noche marcada por 5 impresionantes atuendos, el de Kate Middleton, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Reneé Zellweger y Margot Robbie. Algunas como Kate optaron por un vestido que ya se habían puesto en otra ocasión, concretamente en el caso de la duquesa, un diseño de Alexander McQueen que llevó durante su gira por Malasia en 2012, cumpliendo así con las normas de la fiesta, algo que no cumplió en la pasada edición de 2018, pues cuando todas las famosas hicieron un pacto para ir de negro y luchar contra el Me Too y el acoso sexual en el mundo del cine, la mujer del príncipe William prefirió no inmiscuirse en el asunto por ser una cuestión sobre todo política. Eso sí, aunque este año si ha cumplido con el protocolo, la duquesa de Cambridge no ha dudado en estrenar joyas por valor de 15.000€, ¡antes muerta que sencilla!

Otras, como la hija de Johnny Depp, Lily Rose, han preferido arriesgar luciendo un increíble mono transparente completamente bordado con el que seguro vas a alucinar. El Versace en rosa de Scarlett y el Dior en morado de Charlize Theron también han salido victoriosos en una noche cargada de ''sostenibilidad'', con el objetivo de no aumentar la huella de carbono. ¿Más outfits reciclados? En la siguiente galería encontrarás los aciertos más llamativos y los looks más desastrosos de la noche.

