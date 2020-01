Kate Middleton vs. Meghan Markle: guerra de estilos, ¿quién lo luce mejor?

El mundo se divide siempre en dos grupos de personas, los que ponen la alarma 15 veces antes de levantarse y los que se despiertan al primer ‘pi-pi-pi’, los que prefieren la tortilla con cebolla y los que vomitan con solo olerla, los que se pasan el fin de semana tirados en el sofá viendo series de Netflix y los que solo pisan su casa para cambiarse de ropa. Cola-Cao vs Nesquick, Iphone vs Android, cocido madrileño vs paella valenciana (mentira, en este caso, los dos platos son auténticas exquisiteces); ¿lo vamos pillando no? Pues en el mundo de las coronas, los príncipes, los enormes castillos y los bebés que no paran de llegar al mundo, ocurre exactamente lo mismo y hay una familia en concreto que se lleva a la palma en cuanto a división de seguidores se refiere. Exacto, hablamos de las duquesas Kate Middleton y Meghan Markle. O eres de una o eres de otra, esto es como el fútbol, no puedes ser del Real Madrid y del Barcelona a la vez, suena raruno, no pega, no casa, no encaja… Y si hay algo en lo que nos fijamos las que no tenemos la enorme fortuna de pertenecer al club de las royals es, ¡en la ropa!

Nos encantan los modelitos que sacan cada vez que acuden a un evento, se van de paseíto o quedan con la suegri a tomar el té con pastas y no podemos negarlo, el estilazo de la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex no se puede cuestionar, ¿será por eso que se han ganado, no solo los corazones de sus mariditos William y Harry, sino el de miles de personas gracias a su fuerte personalidad y su impecable manera de lucir sus conjuntos?

A punto de darle un primito a George, Charlotte y Louis, Meghan ya ultima todos los detalles antes de la llegada del retoño y aunque los rumores de que las cuñadísimas no se llevan del todo bien entre ellas, seguro que hacen de tripas corazón en un momento tan importante como es el de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la corona británica, ¡hasta los corgis de la reina Isabel II han empezado a dar palmas con las orejas!

Se lleven a matar o se quieran con locura, lo que está claro esque Meghan y Kate son auténticos iconos de moda. Ambas han conquistado a lasociedad con sus looks, sus elegantes elecciones y sus originales outfits y esque mientras Meghan apuesta por un estilo más desenfadado y moderno, Kate siguefiel a ese toque clásico que siempre le ha caracterizado, por eso es fácildecantarse por una u otra, ¡por sus enormes diferencias!

Las hemos vestido enfundadas en vestidos de encaje, florales, estampados, cortos, largos,informales, de auténtica princesa... Pero, para ti, ¿quién los luce mejor? ¡Echa un vistazo a esta particular guerra de estilos entre Kate y Meghan y aprovecha para coger ideas! (recuerda que aunque parece que falte una eternidad, la época bodas, bautizos y comuniones llegará mucho antes de lo que imaginas).

