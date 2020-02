Jennifer Lawrence y su Dior de 4 millones: los vestidos más caros de la historia de los Oscars

Todas las navidades esperando a que llegaran las rebajas y en un abrir y cerrar de ojos ya no quedan en tus tiendas favoritas ni las perchas. Si conseguiste esos pantalones con los que llevabas soñando desde junio perfecto, pero ¿Y si no? ¿Y si justo la que entró antes que tú se hizo con ellos y te dejó compuesta y sin denim? Pues qué remedios, que no Cervantes y a otra cosa mariposa porque hasta julio nanai de la china.

El caso es que estos pequeños problemillas que a las simples mortales se nos hacen un mundo, no son nada si lo comparamos con la vidorra que llevan las celebrities más conocidas del panorama famosil y, teniendo en cuenta que no han pasado ni 48 horas desde que se celebrara la 92º edición de los Oscars, hemos querido demostrar con pruebas tan reales como la vida misma que, esos dilemas económicos no forman parte de las ya habituales invitadas a tal evento.

¿Recuerdas a Jennifer Lawrence en 2013, cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz por El lado bueno de las cosas? Probablemente te acuerdes perfectamente de su viralizada caída subiendo la majestuosa escalera camino hacia su estatuilla pero, si te digo que el vestido que lucía estaba valorado en 4 millones de dólares consagrándose como el más caro de la historia de los Oscar, ¡seguro que el tropiezo de la actriz se queda solo en un fugaz recuerdo!

¡4 millones de dólares! ¿En serio? ¡4 millones de dólares! Todavía nos cuesta hacernos a la idea de que con la telita de su maravilloso vestido diseñado por Dior, ¡podríamos comprarle la empresa entera a nuestra jefa! Increíble lo mal repartido está el mundo... menos mal que luego lo lucen tan bien en la alfombra roja que se nos pasa un poquito el susto del precio. Y es que Lawrence no es la única intérprete que ha aparecido en los Oscars con looks millonarios, desde un ''económico y modesto'' Vera Wang que lució Keira Knightley en 2006 hasta los 3 millones y medio de dólares que costó diseñar el vestido de Elie Saab con el que Angelina Jolie deslumbró en 2009.

¿Preparada para flipar con los vestidos más caros de la historia de los premios más importantes de Hollywood? No te pierdas la siguiente galería y... ¡promete no llorar por el camino!

