¡Aitana y Sebastián Yatra: ¿Reconciliación a la vista? Las fotos que confirman su reencuentro

Las alarmas de romance se han disparado con la publicación de unas imágenes que confirman que Aitana y Sebastián Yatra podrían estar dándole una segunda oportunidad al amor.

¡Ay, el amor! Y más cuando se trata de dos artistas tan queridos como Aitana y Sebastián Yatra. Desde que anunciaron su ruptura en noviembre del pasado año, las redes sociales no han parado de susurrar sobre una posible reconciliación.



La revista Diez Minutos ha publicado este miércoles unas fotos que hablan por sí solas. En ellas podemos ver a Yatra saliendo de la casa de Aitana en Madrid el pasado 12 de marzo, justo antes de volar a Nueva York. Se rumorea que la pareja habría pasado la noche juntos, reavivando la llama de su amor.



Si bien las imágenes son irrefutables, algunos se preguntan si se trata de una reconciliación o simplemente de una escapada para una posible colaboración musical.

Diez Minutos ya está en los kioskos con EXCLUSIVA: Aitana y Sebastián Yatra, juntos. Los cantantes pasaron la noche en la casa de ella.

Según la revista, esta posible segunda oportunidad no habría sentado muy bien a la familia de Aitana. Sus padres le habrían pedido cautela, recordándole el dolor que sufrió durante la ruptura en noviembre pasado.



Recordemos que la ruptura de Aitana y Yatra no estuvo exenta de polémica. Las declaraciones de Yatra sobre la fidelidad en el podcast de Vicky Martín Berrocal levantaron ampollas, especialmente entre los fans de la pareja.



Sin embargo, esta no es la única pista que apunta a una posible reconciliación. Hace unas semanas, la pareja fue vista disfrutando de un viaje por Islandia. Incluso, algunos testigos afirman haberlos visto juntos en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, durante su regreso a Madrid.



De momento, ni Aitana ni Yatra se han pronunciado sobre las especulaciones. Ambos guardan silencio en sus redes sociales, dejando que las imágenes hablen por sí solas.