Aitana nos desvela su rutina de makeup de verano con solo 4 productos: ¡ideal para ir a la playa!

Aitana ha compartido un Tik Tok donde nos muestra una rutina de maquillaje súper fácil e ideal para el verano, para ir divina allá a dónde vayas. Lo mejor es que son solo 4 productos: unos toques de corrector, máscara, labial y polvos bronceadores. ¡Mira el resultado final!

Si te encantan los maquillajes rápidos y express para el verano, vas a alucinar con la rutina make up de Aitana. A mí me ha encantado.



En un par de minutos puedes estar lista y divina para todo lo que venga, con un look fresco y verano ideal para ir a la playa, a la piscina o de compras.

La rutina make up de verano de Aitana para estar perfecta en 3 minutos

La triunfita ha compartido en Tik Tok su rutina de maquillaje y no podría ser más ideal.



Todo de la mano de productos de YSL Beauty by Yves Saint Laurent, que son de muy buena calidad y que ofrecen unos resultados increíbles como podemos ver en el siguiente vídeo.



¡Dale al play y alucina!

Para conseguir un maquillaje rápido y de verano, Aitana elige estos 4 productos:

Un poco de corrector de YSL Beauty para la zona de las ojeras y bajo pómulos.

de YSL Beauty para la zona de las ojeras y bajo pómulos. Una máscara de pestañas de YSL Beauty a toquecitos para unas pestañas increíbles, sutiles y largas.

de YSL Beauty a toquecitos para unas pestañas increíbles, sutiles y largas. Un labial rojo precioso de YSL Beauty (que luego combina con otro rosita muy mono) y que utiliza también como rubor para las mejillas.

precioso de YSL Beauty (que luego combina con otro rosita muy mono) y que utiliza también como rubor para las mejillas. Unos toques de polvos bronceadores para un efecto de verano.

Ya ves que con pocos productos se puede conseguir un resultado espectacular, así que toma nota de productos y de brochas porque seguro que te salva el verano.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Te animas a copiarlo? ¡El resultado no podría ser más chulo!