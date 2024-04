Aitana nos traslada al 2000 con su look Y2K: ¡Moños, trenzas y mucha actitud!

Para la presentación de la serie, Aitana se decantó por un peinado de reminiscencias dosmileras obra de Serpiente, el peluquero de confianza de Georgina Rodríguez.

Aitana no deja de sorprendernos. La cantante catalana, que no solo está cosechando éxitos en su carrera musical, sino que también se ha convertido en un icono de estilo, nos ha dejado con la boca abierta con su último look para la presentación de su nueva serie de Netflix, "Pared con pared".



Inspirada en la estética Y2K (siglas en inglés para "Year 2000"), Aitana lució un peinado de lo más original y llamativo: dos moños "spikey" a la altura de la coronilla, con las puntas liberadas para un toque desenfadado. Las patillas y el flequillo, seña de identidad de la cantante, también se integraban en el peinado, enmarcando su rostro de forma favorecedora.



Pero la guinda del pastel la ponían las larguísimas y finísimas trenzas que caían a ambos lados y en la parte posterior de la cabeza. Un toque maestro que nos recuerda a las divas del pop del año 2000, como Britney Spears o Christina Aguilera.

Detrás de este look tan reconocible está Serpiente, uno de los peluqueros de confianza de Georgina Rodríguez. Su seña de identidad son las creaciones que combinan tersura, recogidos y trenzas, como la que lució Aitana. Para conseguir la longitud deseada en las trenzas, se utilizaron extensiones, creando un efecto de cabello corto y largo a la vez.



El maquillaje también jugó un papel fundamental en este look Y2K. La maquilladora Alex Saint, responsable del look, utilizó una sombra de ojos lila pastel con reflejos glitter, que se extendía por todo el párpado móvil y la línea inferior de las pestañas. Un lápiz de ojos blanco en la línea de agua y una máscara de pestañas XXL completaron el look, aportando luminosidad y frescura a la mirada.

Un guiño a la nostalgia y a la nueva etapa de Aitana

Este look Y2K no solo es un guiño a la estética de los años 2000, sino que también representa la nueva etapa de Aitana. Una etapa en la que la cantante se muestra más segura de sí misma y experimenta con diferentes estilos, sin miedo a arriesgar.



Aitana ha demostrado que no solo tiene talento para la música, sino también para la moda. Su estilo único y personal la convierte en una de las artistas más inspiradoras del panorama actual.

¿Te atreves a probar el look Y2K?

Si te gusta el estilo de Aitana y te atreves a ser diferente, el look Y2K es perfecto para ti. Puedes optar por un peinado similar al de la cantante, con moños, trenzas y flequillo, o puedes adaptar la tendencia a tu propio estilo.



En cuanto al maquillaje, apuesta por colores pastel, glitter y unas pestañas XXL. ¡No tengas miedo a experimentar y divertirte!



Consejos para conseguir un look Y2K perfecto:

Utiliza accesorios: Los accesorios son esenciales para conseguir un look Y2K completo. Puedes usar gafas de sol de pasta gruesa, collares llamativos, anillos y pulseras.

Los pantalones de tiro bajo, las faldas vaqueras, los tops bandeau y las zapatillas de plataforma son algunas de las prendas clave para conseguir un look Y2K.

Lo más importante para conseguir un look Y2K es tener actitud. ¡Lleva tu look con confianza y sé tú misma!