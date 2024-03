Aitana estrena el nuevo corte 'pixie mullet' en París: ¿será la nueva tendencia este 2024?

Aitana Ocaña no deja de sorprendernos. La artista catalana, que se encuentra en París con motivo de la Semana de la Moda, ha vuelto a cortarse el pelo y esta vez ha optado por un corte de pelo muy arriesgado y original: el 'pixie mullet'.

El Pixie Mullet, bautizado por su peluquero de confianza, Jesús de Paula, ha sido la elección perfecta para destacar en el desfile de Paco Rabanne. ¿Y quién no querría destacar en un evento tan emblemático?

¿Qué es el Pixie Mullet?

Se trata de una reinterpretación moderna del clásico corte "mullet" de los años 80. Este nuevo estilo fusiona la frescura y el volumen del "pixie" con las capas desfiladas y la longitud en la nuca del "mullet". El resultado es un look atrevido, versátil y con mucha personalidad, perfecto para las que buscan un cambio radical y favorecedor.



Jesús de Paula, artífice del "Pixie Mullet":

El peluquero de las celebrities, conocido por su creatividad e innovación, ha sido el responsable de dar vida a este nuevo corte. De Paula ha reinterpretado el "mullet" de los 80, adaptándolo a las tendencias actuales y creando un estilo único que se adapta a la perfección a la personalidad y el estilo de Aitana.



Desde el front row del desfile de Paco Rabanne, Aitana ha demostrado una vez más su capacidad para inspirar tendencias y marcar el rumbo de la moda. Con su vestido midi ceñido en azul y su maquillaje natural, ha conquistado a todos con su estilo único y auténtico.



¿Será el Pixie Mullet de Aitana el nuevo corte de pelo de moda? Todo apunta a que sí. Aitana ha mostrado su nuevo look en sus redes sociales, donde ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos. Sus fans le han dicho que le queda genial y que es muy valiente por haberse atrevido con un corte de pelo tan diferente.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Un look versátil y adaptable

El 'pixie mullet' no solo es un corte original y favorecedor, sino que también es muy versátil. Se puede adaptar a diferentes tipos de cabello y texturas, y permite jugar con distintos estilos, desde un look desenfadado hasta uno más sofisticado.



¿Te atreves a probar el "Pixie Mullet"? Si estás buscando un cambio de look radical y te gustan los estilos atrevidos y versátiles, este corte puede ser perfecto para ti. No dudes en consultar con tu peluquero para que te asesore sobre cómo adaptarlo a tu estilo y a tus facciones.