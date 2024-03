¡Aitana a México con la cara hinchada! Operada de urgencia antes de su viaje

¿Te imaginas a Aitana a punto de embarcarse en una aventura épica por Latinoamérica y, de repente, ¡zas! Un inoportuno dolor de muelas la manda al dentista de urgencia? Pues sí, amigas, así ha sido la última aventura de nuestra querida artista.

Entre 'looks' rompedores en París, rumores de reconciliación con Sebastián Yatra y el próximo estreno de su primera película 'Pared con pared', la catalana no deja de sorprendernos. Pero esta vez, la noticia no tiene que ver con un nuevo corte de pelo o un adorable recuerdo familiar, sino con una aventura odontológica de última hora.



Aitana, la reina del 'mullet' estaba lista para conquistar México con su música. Pero un inesperado enemigo acechaba en su boca: una muela del juicio rebelde que se negaba a cooperar. Sin embargo, Aitana no se rinde tan fácilmente. La cantante se puso en manos de su dentista de confianza y, ¡zas!, problema resuelto.



Aitana compartió en su canal de difusión de Instagram una foto con la culpable de su imprevisto: ¡una muela del juicio!



Con la cara un poco hinchada, pero con la sonrisa intacta, Aitana ya está rumbo a Latinoamérica para darlo todo en su show de Monterrey este viernes. Y es que, como ella misma dice, "en la vida no se puede todo", pero con actitud positiva y una buena dosis de humor, ¡hasta las muelas del juicio se pueden enfrentar!

Aitana para su canal de difusión:"ayer me operación la muela del juicio de urgencia pero todo ready para monterrey (con la cara hinchada, eso sí, no se puede todo en esta vida)me tendría que hacer canal de whats app no? luego soy un desastre con las redes es una realidad" pic.twitter.com/LAMsnM65XW — Aitanα Globαl (@AitanaGlobal) March 28, 2024