Así es cómo está pasando sus primeros días María José Suárez sin Álvaro Escassi

María José Suárez ha confirmado su ruptura con Álvaro Escassi tras 3 años de relación. La pareja ha decidido poner fin a su relación, después de un tiempo en el que no estaban pasando por su mejor momento. La modelo se sincera tras la ruptura.

El amor entre María José Suárez y Álvaro Escassi se ha terminado tras 3 años de relación. La pareja no ha conseguido superar su última crisis, sino que ha decidido cortar por lo sano.



La noticia de su separación no ha tardado en ocupar las principales portadas y, aunque había rumores de crisis, ha sorprendido al mundo del corazón. Sobre todo porque recientemente se habían ido de crucero por los países bálticos.



Esta decisión nos ha dejado helados. ¿Qué pudo pasar? María José Suárez lo ha contado todo.

¿Qué ha pasado entre María José Suárez y Álvaro Escassi?

A pesar de su viaje juntos, la pareja no estaba pasando por su mejor momento.



María José ha asegurado que tras decirle a Álvaro que quería pasar más tiempo con su hijo, el decidió apuntarse a lo que ya tenía ella programado para hacer más planes juntos y tratar de arreglar las cosas.



Sin embargo, aunque parece que lo pasaron "estupendamente" según ha contado María, las cosas volvieron a torcerse, hasta el punto de terminar la relación. ¿Qué pudo pasar días después para que todo se torciera?

En su cuenta de Instagram de @mariajosesuarezoficial, hace 2 días aseguró que se encuentra tranquila y serena, y agradece los comentarios de apoyo enviados por sus seguidores.

¿Tendrá algo que ver con los rumores que relacionan al jinete con la actriz Hiba Abouk?

María José afirma que decidió poner fin a la relación cuando recibió una noticia desagradable que la tuvo varios días en shock, a mayores de lo de Hiba. Sin embargo, no ha entrado en detalles, no ha explicado qué fue eso por lo que puso fin a todo.



Recordemos, que Álvaro y la actriz Hiba fueron vistos el pasado fin de semana juntos en la comunión de la nieta de 'El Turronero', con una actitud cómplice. Podría no ser nada, pero todo es muy oportuno.

María José asegura que solo quiere que pase el tiempo para recuperarse. Afirma que no quiere saber nada de Álvaro y se muestra bastante decepcionada de la situación.



Seguro que llegan tiempos mejores, ¡mucho ánimo a los dos!