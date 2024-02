Bad Gyal desvela la inusual pregunta de la Reina Letizia en 'La Resistencia'

Bad Gyal iluminó el set de Movistar Plus+ al revelar detalles jugosos de su reciente interacción con los Reyes en una ceremonia de premios y el 'no perreo' con Rauw Alejandro.

Bad Gyal, la talentosa cantante catalana, ha deslumbrado una vez más en su reciente visita al programa 'La Resistencia', donde compartió detalles de su nuevo proyecto musical, el disco 'La Joia'. La artista, quien ya había estado en 'El Hormiguero' la semana pasada, aprovechó la oportunidad para fortalecer la promoción de su trabajo en el espacio conducido por David Broncano.



Entre los temas abordados, Bad Gyal reveló una intrigante conversación que mantuvo con los Reyes en una ceremonia de premios el pasado noviembre, donde recibió el Premio Talento Joven Internacional. Este encuentro generó interés entre sus seguidores, quienes ansiosos querían conocer más sobre la interacción de la cantante con la reina Letizia.



La artista compartió que la charla con la monarca incluyó temas como moda y música, resaltando la amabilidad de la reina. David Broncano, curioso por conocer más detalles, indagó sobre lo sucedido con los Reyes, preguntando directamente: "¿Qué te estaba diciendo el Rey?".



Bad Gyal, entre risas, admitió no recordar con precisión la conversación y sugirió que el rey Felipe no parecía ser un consumidor habitual de reguetón. Bromas y risas aparte, la cantante reveló la inusual pregunta que la reina Letizia le hizo en la ceremonia de premios: "Me preguntó por mi vestido, por lo que llevaba debajo". La respuesta provocativa de Bad Gyal a la reina desató la curiosidad de Broncano, quien indagó sobre qué le había contestado. La cantante, sin rodeos, reveló: "Le dije lo que llevaba, un tanga color carne y ya".

Nadie vio venir lo que hablaron los reyes con @bad_gyal_pussyFelipe VI le preguntó la edad que tenía (?) y Letizia por su vestido y qué llevaba debajo wtfSi de esta entrevista salen unas "clases de mover el culo" con la reina, habrá merecido la pena. pic.twitter.com/E9V7vt1Vjt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 2, 2024

Además de su encuentro real, Bad Gyal abordó la polémica con Rauw Alejandro, aclarando que su rechazo a bailar de manera sensual durante una actuación en Puerto Rico no fue personal. La cantante explicó que quiso evitar especulaciones de la prensa rosa sobre una supuesta relación y destacó su deseo de mantener su independencia emocional.



La artista también compartió anécdotas sobre el proceso de ligar siendo una estrella de la música. Aunque señaló que perrear en una discoteca ya no es viable y que requiere contratos de confidencialidad, Bad Gyal afirmó que su fama le brinda la libertad de elegir con quién quiere relacionarse. Con un toque de humor, comparó su situación con "ir a una lonja", una analogía que David Broncano respaldó con risas.



A pesar de las aparentes facilidades, Bad Gyal confesó que, a lo largo del mes, ha mantenido alrededor de siete relaciones sexuales, lamentando las dificultades del mercado. Ante esto, el presentador le aconsejó "ponerse las pilas", evidenciando que, incluso para una estrella como ella, las cifras reales pueden alejarse de las expectativas. Con sinceridad y buen humor, Bad Gyal ha dejado al descubierto aspectos fascinantes de su vida, desde encuentros reales hasta las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo.

