Cameron Díaz nos vuelve a sorprender: ¡ha sido madre por segunda vez a sus 51 años!

Cameron y su esposo, el músico Benji Madden, anunciaron la llegada de su hijo Cardinal Madden a través de un adorable mensaje en Instagram.

La actriz, conocida por películas como "La Máscara", "La Boda de mi Mejor Amigo", "Algo pasa con Mary" o "Los Ángeles de Charlie", ha dado la bienvenida a su segundo hijo junto a su esposo, el músico Benji Madden.



Cameron, quien actualmente tiene 51 años, y Benji 45 años, ya son padres de Raddix, una niña que nació en 2019 a través de un vientre de alquiler. La pareja siempre ha sido abierta sobre su deseo de tener una familia numerosa, y ahora su sueño se ha hecho realidad con la llegada de este nuevo miembro.



A través de una publicación en Instagram, Cameron y Benji han compartido la llegada de su hijo, Cardinal Madden. "Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, ¡es increíble y estamos llenos de felicidad por tenerlo con nosotros!", compartieron hace apenas unos días.

En una entrevista en 2021, Cameron compartió sus pensamientos sobre la maternidad y su decisión de centrarse en su familia: "No me imagino ser madre, en este momento de mi vida, y tener que pasar 14 o 16 horas al día en un set de filmación, lejos de mis hijos", confesó. "Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, lo cual ha sido lo más satisfactorio de mi vida hasta ahora".



Aunque Cameron y Benji prefieren mantener su vida privada en secreto, han compartido algunas experiencias sobre la crianza de sus hijos en entrevistas y redes sociales. En una transmisión en vivo en Instagram, Cameron elogió a Benji como un padre maravilloso y expresó su gratitud por tenerlo a su lado en esta travesía de la paternidad.



El nacimiento de Cardinal llega en un momento especial para Cameron, quien se está preparando para estrenar "Back in Action", su primera película desde "Annie" en 2014. Aunque su regreso al cine es esperado con entusiasmo, está claro que su enfoque principal seguirá siendo su familia.