La supermodelo y actriz Cara Delevingne ha estado en el centro de atención durante años, pero recientemente compartió un viaje personal que ha transformado su vida de manera significativa.

En una entrevista con Elle UK, reveló cómo la decisión de abrazar la sobriedad ha sido un cambio positivo y valioso en su vida.



Con 30 años, Cara Delevingne se ha embarcado en una nueva era, y el gran cambio que la ha llevado a un estado de estabilidad y tranquilidad es la sobriedad, la cual adoptó hace nueve meses. Si bien no niega que el camino haya sido fácil, asegura que cada segundo ha valido la pena y que ahora se siente más estable y serena que nunca.



A lo largo de su vida, ha enfrentado períodos de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Sin embargo, fue después de ser fotografiada con un aspecto frágil y tenso después del festival Burning Man en septiembre de 2022, que decidió ingresar a rehabilitación y hablar públicamente sobre sus luchas.



Desde entonces, ha sentido una sensación de liberación al ser honesta sobre sus desafíos, la modelo dijo:



“Durante mucho tiempo, sentí que me estaba escondiendo mucho de las personas que me admiraban. Finalmente siento que puedo ser libre y yo misma, por completo”

Una nueva era para Cara: Cómo la sobriedad la transformó

Para Cara, la sobriedad ha sido un proceso único y personal. Comenzó con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero también ha encontrado un valioso apoyo en su profesor de yoga, Colin Dunsmuir, con quien se conecta regularmente por FaceTime. Además, ha descubierto que el arte es una forma de terapia, alimentando su creatividad y siendo una fuente de cuidado personal.



A pesar de su éxito como supermodelo y actriz, ha enfrentado sus propias inseguridades y luchas internas, sintiéndose a veces como si no mereciera su éxito. Sin embargo, ahora aprecia cada momento y se siente más libre y auténtica consigo misma.

Representación y aceptación: Cara Delevingne en Planet Sex y la comunidad queer

La representación es importante para Cara, especialmente en lo que respecta a la comunidad LGBTQIA+. En su documental Planet Sex, compartió sus luchas contra la vergüenza y la homofobia internalizada. A través de su identidad queer, ha encontrado una aceptación constante de su evolución personal.



En su camino hacia la sobriedad, ha contado con el apoyo de su novia, la música Leah Mason, quien ha sido una parte fundamental en su proceso de recuperación. Juntas han disfrutado de eventos como LA Pride, abrazando la alegría queer y defendiendo su importancia, especialmente en tiempos de desafíos para la comunidad LGBTQIA+.

Un futuro emocionante: Los próximos pasos de Cara Delevingne

Mirando hacia el futuro, Cara tiene muchos planes emocionantes, incluida la congelación de óvulos y un nuevo comienzo al retirar algunos de sus tatuajes. También continúa trabajando en proyectos que le apasionan, como una película biográfica y la música en el estudio.



El camino de sobriedad de Cara Delevingne es un testimonio de fuerza y ​​autenticidad. Su decisión de compartir su experiencia y hablar abiertamente sobre sus luchas ha inspirado a otros y le ha permitido encontrar una libertad que nunca había sentido antes.



En un mundo donde la representación y la aceptación son vitales, Cara ha demostrado que la verdadera alegría proviene de ser uno mismo sin disculpas.