El personaje es una de las 28 figuras creadas por Meta con su nueva tecnología.

En la imagen de perfil de Instagram se reconoce a Kendall Jenner, pero cabe destacar que no corresponde a su cuenta, sino a la de Billie. En la descripción se encuentra la frase your local ride or die en inglés, que se traduce como tu compañera de confianza local. Este perfil pertenece a @yoursisbillie, un personaje generado por inteligencia artificial creado por Meta, la empresa matriz de Instagram, anteriormente conocida como Facebook, y que está modelado a semejanza de la reconocida modelo.



Meta ha generado una serie de figuras con la representación humana de celebridades, creadores de contenido e influencers. Algunos ejemplos son Paris Hilton como Amber, Snoop Dogg como maestro del calabozo que vive contigo una "próxima aventura", Naomi Osaka como Tamika, aficionada del anime, Tom Brandy como Bru, personaje con obsesion al deporte, entre otros.



Son llamativos los perfiles debido a la fusión de imágenes generadas mediante inteligencia artificial y contenido audiovisual de personajes públicos creado y filmado en un estudio. Las fotos producidas con inteligencia artificial están identificadas con una marca de agua en la esquina inferior izquierda que indica "imaginada con IA". Estas representaciones son coherentes con las personalidades de los famosos que se retratan.

Billie, quien personifica a Kendall Jenner, comparte imágenes de diversos restaurantes creados con inteligencia artificial, una sesión fotográfica, un edificio y un taller de cerámica, acompañadas de una descripción enigmática que dice "este es mi tipo de tarde feliz". Aunque no se la ve participando activamente en la creación de cerámica ni compartiendo actualizaciones a través de historias, el chat que permite interactuar con ella está desactivado para muchos de los usuarios.



Y para los usuarios que tiene acceso, se trata de un chat donde se puede realizar cualquier pregunta a los personajes, aunque no se les puede referir por el nombre de la celebridad que representan, ya que esto les molesta, como evidencia se encuentra Jules Terpak, una analista de cultura digital, en su video Media is changing.



En su boletín informativo ICYMI, Lia Haberman presenta una reflexión intrigante sobre las marcas y las campañas para las cuales los famosos que representan estos personajes pueden estar contratados. Cuando se le pregunta a Billie, quien personifica a Kendall Jenner, sobre zapatos, sugiere optar por Converse o Vans en lugar de Gucci, a pesar de que ella misma es la protagonista de la última campaña de esta última marca.

Los comentarios en de los internautas comparten un tono parecido, expresando dudas y críticas tanto hacia las imágenes generadas mediante inteligencia artificial como hacia Kendall Jenner. Una usuaria anónima, Angel Evans, comenta: "Resulta increíble que haya cedido los derechos de su rostro e identidad con el fin de obtener publicidad y fama... Nos esperan tiempos difíciles".



De acuerdo con la información proporcionada por The Information, Meta ha desembolsado aproximadamente cinco millones de euros a las personalidades más influyentes que participaron en el experimento. El perfil de Jenner es el que ha generado más notoriedad y conversación en línea, con casi 200,000 seguidores, mientras que el resto de los perfiles generados por inteligencia artificial y como indica el perfil, administrados por Meta, llegan a menos de 15,000.



Para comprender las razones detrás de esto y por qué en este momento, es crucial examinar la conferencia Meta Connect 2023, que tuvo lugar en septiembre. En dicha conferencia, Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Meta, detalló que el equipo se enfocará en los próximos años en incorporar la inteligencia artificial en sus productos, dando prioridad en crear "conexiones auténticas con nuestros seres queridos".

Durante la conferencia, Zuckerberg expresó que cada uno de estos personajes se concebía como fuentes a las que podrías recurrir, por ejemplo, cuando quisieras tener un plan divertido y único en Nueva York, pero no supieras cómo organizarlo. En esa situación, Billie estaría disponible para asistirte. Explicó también la elección de contratar a íconos culturales y personas influyentes para estos personajes generados por tecnología, con el objetivo de que conversar con ellos sea similar a hablar con personas familiares.



Estas afirmaciones se originan en un contexto social en el que hay dos conceptos cruciales para comprender el motivo detrás de esto: la economía de la soledad y las relaciones parasociales.



Economía de la soledad y relaciones parasociales.



Las relaciones parasociales hacen referencia a experimentar cercanía con alguien, simplemente por seguirlo en redes sociales, y están en el centro de la atención. Seguimos de cerca la vida de las celebridades porque la comparten públicamente, y a veces llegamos a sentir que son tan cercanos como los amigos más íntimos o los miembros de nuestra familia. Marita Alonso señaló el trabajo de Aimee Adam sobre los comportamientos parasociales, el cual concluyó que establecer vínculos demasiado intensos con celebridades puede afectar negativamente nuestras relaciones.



Los personajes generados con inteligencia artificial de Meta se basan en esa premisa, además de analizar el mercado y las nuevas economías en desarrollo, incluida la economía de la soledad. Si la soledad se considera una epidemia, también está evolucionando hacia un ámbito comercial.



En su sitio web, el inversor Hugo Amsellem exploraba las formas en que la tecnología busca aprovechar esta problemática social para crear soluciones que promuevan el sentido de pertenencia. En seis áreas específicas, más de 160 empresas están trabajando en el desarrollo de productos tecnológicos. Estas áreas incluyen la familia, la religión, los vecinos, las amistades, la empresa y la pareja.



La presentación de Mark Zuckerberg concluyó con una pantalla que mostraba la frase "crear responsablemente". Al mismo tiempo, explicó que a partir del próximo año, cualquier persona podrá generar su propia inteligencia artificial.