Dua Lipa lanza "Illusion" con vídeo grabado en Barcelona y guiños a Kylie Minogue ¡El hit del verano ha llegado!

El verano tiene un nuevo himno y su nombre es "Illusion" de Dua Lipa. Prepárate para bailar hasta el amanecer porque esta canción promete sonar en todos los rincones desde hoy hasta septiembre.

Con su característico toque pop, Dua Lipa nos presenta un tema que captura la esencia del verano y nos hace vibrar con su pegajosa melodía.



Si algo nos ha enseñado Dua Lipa es que no decepciona, y su último álbum "Radical Optimism" es la prueba de ello. Cada canción es una joya del pop que no solo dominará las listas de éxitos, sino también nuestras playlists durante los próximos meses. Desde el lanzamiento de "Houdini" hasta el más reciente "Illusion", Dua Lipa demuestra una vez más su talento y versatilidad musical.



"Illusion" no solo es una canción, es una experiencia. Con su letra y melodía, nos sumerge en un viaje de emociones que nos hace bailar mientras reflexionamos sobre el amor y las ilusiones perdidas. Y no podemos dejar de mencionar el videoclip, filmado en Barcelona.



La ciudad condal ha sido testigo del rodaje del videoclip de "Illusion", donde podemos ver a Dua Lipa bailando en las emblemáticas piscinas de Montjuïc. Acompañada de bailarines y nadadores de natación sincronizada, la cantante nos regala imágenes que nos hacen soñar con las vacaciones que están por venir.

Pero "Illusion" va más allá de ser solo un tema veraniego. En palabras de Dua Lipa, es un himno anti-red flags, un grito de optimismo en medio de las desilusiones amorosas. Con su característico estilo "sad dance", Dua nos invita a bailar incluso en los momentos difíciles, recordándonos que siempre hay luz al final del túnel.



Además, el videoclip de "Illusion" está lleno de guiños a la icónica Kylie Minogue, una inspiración para Dua Lipa. Desde las escenas en las piscinas de Montjuic hasta los movimientos de baile, el vídeo es un homenaje a la estrella del pop australiana que no pasa desapercibido para los fans.

Dua Lipa visita Barcelona

Y hablando de homenajes, la reciente visita de Dua Lipa a Barcelona no podría haber sido más emocionante. Desde paseos por la ciudad hasta hacer fila con su novio Callum Turner para probar su helado favorito, sabor vainilla con aceite de oliva y sal, en la famosa heladería DelaCrem, en la calle Enric Granados. Y para cerrar con broche de oro, ofreció un concierto privado en el Palau Sant Jordi, para 14.000 empleados de McDonald's, donde slos afortunados asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.

