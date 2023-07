Dua Lipa se desnuda con este vestido de diamantes totalmente transparente para la premiere de Barbie

Por fin ha sido la premiere de Barbie en Los Angeles y Dua Lipa no ha defraudado con su look.

La estrella del pop británica estaba resplandeciente en el estreno de Barbie en Shrine Auditorium de Los Angeles. Su vestido sensual y lleno de transparencias acaparó muchas de las miradas del estreno ¡y no es para menos!

Un vestido de ensueño para la alfombra rosa de Barbie

Dua eligió un vestido tipo malla para promocionar la cinta dirigida por Greta Gerwig.

La cantante de 27 años portó un brillante naked dress plateado que la hizo destacar entre los presentes. El vestido dejaba ver sus torneadas piernas y su impresionante figura, además de parte de su pecho, ya que no llevaba sostén. El diseño de Bottega Veneta era largo hasta los pies, sin mangas y con escote redondo. Dejaba a la vista sus tatuajes y también su tanga en color blanco. Como joyas una impresionante gargantilla de diamantes y anillos de Tiffany & Co, que a pesar de los brillos no conseguían desviar la mirada de su escote.

© Tiffani & Co. Tiffany T1 Ring in White Gold SKU 69278922 See album

Completó el look con stilettos plateados holográficos y su larga melena ondulada suelta.

Su maquillaje con sombras bronce y dejas marcadas fue bastante discreto. No pudo resistirse, eso sí, a la manicura francesa tipo Barbie que Margot Robbie ha puesto de moda.

Una premiere por todo lo alto

Allí estuvieron, por supuesto, los actores principales de la cinta, Ryan Gosling y Margot Robbie, además de otras personalidades como Nicki Minaj, Gal Gadot y Billie Eilish.

A Margot Robbie se le vio con un elegante vestido negro, Alta Costura de Schiaparelli inspirado en un estilismo de la muñeca de los años 60 que hizo contraste con el atuendo de Ryan Gosling (Ken), quien portó un traje rosa claro.

La mayoría de los presentes acudieron vestidos de rosa. Dua estaba impresionante, pero hay quienes opinan que no era el evento adecuado para llevar este tipo de traje transparente, ya que la película parece que es recomendada a partir de 13 años y opinan que no era el momento de lucirlo. De cualquier modo, lo que es seguro es que (casi) consiguió eclipsar a Margot Robbie, que lleva haciendo una gira con atuendos muy sofisticados inspirados en el mundo rosa de Barbieland.

A sus 27 años, la británica de ascendencia albanesa debuta como actriz. Dará vida en la cinta a una Barbie sirena de cabello azul eléctrico. Para ver su interpretación tendremos que esperar al estreno mundial de Barbie que será el 21 de julio, mientras tanto, el próximo lunes 17 de julio miles de fans buscarán hacer una reserva en Airbnb para hospedarse en la Casa de los Sueños, que solo estará disponible para el 21 y 22 de julio.