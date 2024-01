¿Quién es Callum Turner, el actor que ha conquistado a Dua Lipa?

La cantante ha encontrado un nuevo vínculo romántico en la figura del intérprete británico.

Después de ocho meses de relación, el fin del romance entre Dua Lipa y el director de cine francés Romain Gavras se dio a conocer hace unas semanas. Y ahora, parece que tendría un nuevo amor la estrella del pop.



Tras la fiesta de la premier de la miniserie Master of The Air, la cantante de 28 años fue relacionada sentimentalmente con Callum Turner, un exitoso actor británico de 33 años. Ambos fueron vistos juntos en aquel momento, y es que la conexión entre ellos ha llamado la atención. Días después de ese encuentro, también se les pudo ver en Los Ángeles juntos y de la mano en una escapada para cenar este pasado fin de semana.

Dua Lipa and new boyfriend Callum Turner pack on PDA after sushi date in LA https://t.co/AVK7BXfsUW pic.twitter.com/AN1u61llit — Page Six (@PageSix) January 17, 2024

Si exploramos sus inicios, es relevante notar que Callum Turner inició su trayectoria como modelo en 2010. Luego, en 2011, tuvo su primer papel como actor en la película Zero, y al año siguiente, también fue el protagonista de Waterloo Road.



Además de ser la figura principal en The Boys in the Boat, la última película de George Clooney, el actor es el protagonista de la nueva serie de guerra Masters of The Air de Tom Hanks y Steven Spielberg, junto Barry Keoghan y Austin Butler.

Dentro de diversos proyectos, Tuner se destaca su contribución en la ficción Animales fantásticos, también ha participado en series como Ripper Street, Leaving, The Town y The Borgias.

En lo que respecta a su vida amorosa, el actor británico mantuvo una relación entre 2014 y 2020 con Vanessa Kirby, reconocida actriz de la serie The Crown.