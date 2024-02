El príncipe Guillermo condecora a Emilia Clarke y su madre por su lucha contra el daño cerebral

La actriz, mundialmente conocida por su papel en Juego de Tronos recibe una insignia por su fundación SameYou

Su papel de Madre de Dragones la catapultó a la fama mundial. Durante el tiempo que duró la serie, poca gente supo que la actriz había sufrido dos aneurismas.

El origen de la fundación

Emilia Clarke no olvidará fácilmente el rodaje de la serie que la llevó al éxito, ya que a la vez que aprendía a vivir con la fama de ser Daenerys Targaryen, tenía que aprender también a vivir después de sufrir dos aneurismas cerebrales potencialmente mortales en 2011 y 2013. No fue hasta 2019 que se animó a contar su experiencia en un ensayo para The New Yorker poco antes del estreno de la última temporada de la serie, donde aseguró que tras la primera hemorragia no podía articular palabra ni recordar su propio nombre: “Es extraordinario que pueda hablar, a veces con elocuencia, y vivir mi vida con total normalidad sin ninguna repercusión, formo parte de la pequeñísima minoría de personas que pueden sobrevivir a algo así”.

Al verse en esta situación tan delicada, pudo ver de cerca la escasez de personal que había en los centros de rehabilitación ayudando a los pacientes recuperarse de sus lesiones. Ella sabe que es una afortunada porque forma parte de la “minoría” que tras pasar por este tipo de problemas médicos sobreviven sin “ninguna repercusión”. La actriz británica, eso sí, lleva placas de titanio en algunas partes de su cráneo después de la operación a la que fue sometida para remediar los daños. Todo ello la hizo reflexionar, y junto a su madre Jennifer Clarke fundaron SameYou para recaudar fondos y concienciar sobre los daños y los derrames cerebrales.

La medalla de la Excelentísima Orden del Gobierno Británico

Este miércoles pasado, Emilia y Jennifer fueron recibidas en el castillo de Windsor para ser condecoradas con la insignia de Miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor solidaria. El príncipe Guillermo ha sido el encargado de darles personalmente la insignia durante la ceremonia. Durante el discurso, Emilia contó que su madre había pasado también por una experiencia similar y que también tuvo que ser operada debido a una hemorragia cerebral.

Por todo ello, para ellas era un momento muy especial, como bien comentó Emilia: “Es un gran honor y un privilegio increíble, y lo más importante para nosotras es que lo es para todas las personas con lesiones cerebrales. Tenemos mucha suerte de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, padecido toda esa oscuridad y haber conseguido salir de esta”.

El heredero al trono publicó en su Instagram el momento con un bonito mensaje: “De Westeros a Windsor, un verdadero placer presentar a Emilia Clarke y su madre Jennifer con sus honores hoy por su trabajo de caridad con SameYou apoyando el cuidado de recuperación de lesiones cerebrales”.