La selección española tuvo el apoyo de la infanta Sofía y la reina Letizia, mientras que la selección inglesa no contó con ningún representante de la casa Real.

Ayer fue un día de alegría para la selección española de fútbol femenino, que se proclamaba ganadora del mundial por un gol a cero a la selección británica. Hasta Sydney viajaron la Reina Leticia y la Infanta Sofía para apoyarlas en la final y hacerles entrega de la copa de ganadoras. La infanta Sofía es una gran aficionada al fútbol y ella misma juega también este deporte por lo que estaba encantada de acompañar a su madre.

La selección de Inglaterra huérfana

Mientras las representantes de la corona española hicieron un viaje de más de 24 horas para estar animando a la selección, Inglaterra no tuvo la misma suerte.

El príncipe de Gales, en cambio, se conformó con publicar un vídeo en su cuenta de Twitter para animar a las jugadoras acompañado de su hija Carlota.

En el vídeo pedía perdón por no poder desplazarse hasta Sydney y les deseaba mucha suerte: "Leonesas, quiero mandaros mucha suerte para mañana. Sentimos mucho no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y de las millones de personas a las que habéis inspirado aquí y en todo el mundo, así que salid ahí y disfrutar", dice el príncipe Guillermo mientras que su hija añade: "Buena suerte, leonesas".

Good luck for tomorrow @Lionesses 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/a4WJ7ycVTK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 19, 2023

Aunque el príncipe Guillermo alegó motivos de agenda para no asistir, los expertos en realeza no han recibido bien las disculpas. El monarca todavía no ha visitado ninguno de los 14 países de ultramar en este año de reinado donde también es jefe de estado. Su heredero al trono estaba de vacaciones desde el 16 de julio que atendió a la final de tenis de Wimbledon, por lo que se esperaba que estuviese allí para apoyar a la selección.

El país ve con decepción como nadie en la casa Real ha querido apoyar al equipo femenino que ha conseguido llegar a una final. Desde 1966 que la selección masculina ganó la Copa del Mundo no había ocurrido nada igual.



Se esperaba en particular que fuese el príncipe Guillermo el que viajase ya que es presidente de la Asociación de Fútbol y entregó el trofeo a las jugadoras de su país tras su victoria en la Eurocopa del verano pasado.



Los medios Australianos y de Nueva Zelanda, que eran coanfitriones del evento, están bastante sorprendidos. Muchos son los partidarios de la monarquía que deseaban ver al heredero al trono, ya que Guillermo no ha visitado Australia desde 2014.