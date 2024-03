Hiba Abouk: "Brad Pitt se me quedó mirando y me dijo 'hola' pensando que era Angelina Jolie"

¿Te imaginas que Brad Pitt te confunda con Angelina Jolie?

A Hiba Abouk le pasó, ¡y lo ha contado! La actriz, que está viviendo un gran momento personal y profesional, se encuentra promocionando su nueva serie, "Eva&Nicole", y ha hecho una parada en el programa "Martínez y Hermanos".

Hiba Abouk y Angelina Jolie: ¡confusión en la alfombra roja!

En el estreno de "Babylon" en París, Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie: "Se me quedó mirando, se le cambió la cara y me dijo 'hola'. Yo me di cuenta de que me estaba mirando más de lo normal. Mi amiga Li Jun Li, que también está en la película, me dijo que le había dicho que me parecía un montón a Angelina".



Sin duda, una experiencia surrealista para Hiba, quien a pesar de ser comparada con una de las mujeres más bellas del mundo, mantiene su propia esencia y brilla con luz propia.

Desde que se hiciera pública su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi, Abouk decidió enfocarse en el bienestar de sus hijos y en su propio crecimiento personal. Ahora, los frutos de ese proceso se hacen evidentes, y la actriz comparte con el mundo su renacer: "Han pasado muchas cosas en mi vida en este último año. Muchos cambios. Muchas cosas muy buenas últimamente y muchas cosas muy duras de encajar también, que te hacen más fuerte y que te hacen replantearte todo lo que tienes alrededor", confesó en el podcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal.



En la serie "Eva&Nicole", Hiba nos muestra su lado más versátil interpretando a una mujer poderosa de la jet set marbellí. Un personaje que refleja la capacidad de la actriz para afrontar cualquier desafío con valentía y determinación.